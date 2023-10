F1, Carlos Sainz rivela particolari sulla Ferrari del 2024

Inutile copiare l’agire altrui. In Ferrari si è lavoro su più fronti e, nella stagione del dominio della Red Bull che a Suzuka (Giappone) ha festeggiato il suo sesto titolo iridato dei costruttori in F1, c’è da rimboccarsi le maniche per concludere nel migliore dei modi l’annata e soprattutto presentarsi al via della prossima con un progetto decisamente migliore della SF-23.

Secondo quanto riportato dal collega di Sky Sports UK, Ted Kravitz, la Mercedes starebbe seguendo il concept della RB19 per cambiare quindi la propria filosofia per il 2024, tenuto conto delle problematiche della W14 di quest’anno. E a Maranello? Carlos Sainz, in un’intervista concessa a Marca, ha sottolineato l’inutilità di andar troppo dietro a quanto già mostrato dalla scuderia di Milton Keynes.

“Non serve a niente limitarsi a copiare il concept della Red Bull, visto che loro sono due anni avanti a tutti da questo punto di vista. Sicuramente guardiamo anche a quanto proposto da loro, ma la nostra attenzione è su noi stessi per cercare di sviluppare il progetto al meglio possibile. Abbiamo dimostrato nella prima parte del 2022 di avere una macchina che potesse lottare con Red Bull, poi non siamo stati in grado di svilupparla come si dovrebbe. L’aspetto fondamentale sarà proprio questo“, ha evidenziato lo spagnolo.

Vedremo quindi se la Ferrari sarà capace di trovare delle soluzioni a delle problematiche che da tanto tempo si porta dietro, relativamente agli upgrade, alla correlazione tra simulatore e pista e a una monoposto che faccia lavorare le gomme nel modo corretto.

Foto: LaPresse