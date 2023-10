F1, come cambia la classifica costruttori per la Ferrari con la squalifica di Hamilton: Mercedes più vicina

Quello che sembrava un round sfavorevole alla Ferrari dal punto di vista dei punti nella classifica generale, si trasforma invece in una occasione per recuperare terreno sulla Mercedes. Il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ha infatti visto la propria graduatoria rivoluzionata diverse ore dopo il traguardo.

Lewis Hamilton, che era giunto secondo, e Charles Leclerc, che aveva concluso in sesta posizione, infatti, sono stati squalificati per colpa di un fondo troppo consumato alle rispettive vetture. Di conseguenza entrambi sono stati depennati dall’ordine di arrivo della gara texana con conseguente salita di Lando Norris in seconda posizione e in terza di Carlos Sainz.

Questo movimento fa sì che la scuderia di Maranello vada a recuperare qualche punto ai rivali di Brackley, nella serrata lotta per la seconda posizione nella classifica costruttori. A 4 gare dalla conclusione il divario parla ora di 22 lunghezze. Charles Leclerc e Carlos Sainz riusciranno a recuperare tutto il gap da qui sino ad Abu Dhabi?

NUOVA CLASSIFICA COSTRUTTORI MONDIALE F1 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 706

2 MERCEDES 344

3 FERRARI 322

4 MCLAREN MERCEDES 242

5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 236

6 ALPINE RENAULT 100

7 WILLIAMS MERCEDES 26

8 ALFA ROMEO FERRARI 16

9 HAAS FERRARI 12

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 10

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI