F1, Charles Leclerc su Vasseur: “C’è un legame speciale, torneremo ai massimi livelli”

Non è una stagione da sogno questa per la Ferrari, la vittoria di Carlos Sainz a Singapore non basta per tenere alto il valore della Rossa. Soprattutto per Charles Leclerc un 2023 non da ricordare, nonostante l’arrivo di Frederic Vasseur come team principal.

Proprio sul francese il pilota monegasco ha parlato ai microfoni di “The Race”: “Fred mi conosce da molto, molto tempo. Quindi, in un certo senso, non ci sono state sorprese, perché sapevo esattamente cosa aspettarmi quando Fred è arrivato. E sapevo quanto è bravo. Ognuno è diverso. Con Fred c’è sempre stato un legame speciale, in passato e anche adesso. È molto bravo a motivarti quando ne hai bisogno e a calmarti quando ne hai bisogno. E con me è sempre stato molto, molto diretto”.

E ancora: “È stato molto difficile commentare i primi mesi, perché è una squadra così grande che ci vuole un po’ di tempo per abituarsi a tutte le persone, per capire come funziona la Ferrari, perché è molto diversa da qualsiasi altra squadra. Ma non appena si è trovato a suo agio con la squadra, è andata benissimo. Come ho detto più volte, credo che la più grande forza di Fred sia quella di tirare fuori il massimo da tutti in fabbrica. E quando dico tutti, sono proprio tutti. Questo fa davvero la differenza. In una squadra di Formula 1, siamo in tanti, tantissimi. E quando si è bravi come Fred ad estrarre il massimo da ogni singola persona, questo fa una grande differenza. Naturalmente, ad inizio anno, si è trovato con una vettura un po’ difficile da gestire”.

Guardando avanti: “Ci vuole tempo per tornare ai massimi livelli. Ma non ho dubbi che torneremo lì con Fred“.

