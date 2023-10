F1, Charles Leclerc: “La soft è stata la scelta giusta, perché i punti pesanti si fanno domani”

Oltre al danno anche la beffa per Charles Leclerc al termine del sabato di Lusail, in cui si sono disputate la Sprint Shootout e la gara sprint del Gran Premio del Qatar 2023, valevole come diciassettesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota monegasco della Ferrari, riassorbito progressivamente dal gruppo a causa del crollo delle sue gomme morbide, è stato infatti retrocesso dal settimo al dodicesimo posto nella Sprint Race con una penalità di 5″ per aver superato troppe volte (4) i track limits.

La strategia della Scuderia di Maranello si è rivelata sbagliata ai fini della mini-gara odierna, tuttavia l’obiettivo a lungo termine era anche quello di preservare un treno di gomme medie in vista del Gran Premio di domani. “Penso che sia stata la scelta giusta, perché alla fine i punti pesanti si fanno domani. Guardando a come si sono comportate le medie, sono contento che non le abbiamo usate oggi”, conferma il 25enne.

“La Sprint è stata una questione di sopravvivenza, ma è stata una scelta che ci aiuterà nella gara lunga di domani“, aggiunge Leclerc (fonte: Motorsport.com) proiettandosi anche in vista della gara domenicale in cui FIA e Pirelli potrebbero obbligare i team ad effettuare almeno tre pit-stop per ragioni di sicurezza legati agli pneumatici.

“È molto difficile da giudicare, perché noi dalla macchina non possiamo vedere quello che succede sulle gomme, almeno per come ce l’ha descritto la Pirelli. Possiamo solo aspettare i risultati dell’indagine che faranno quando apriranno le gomme, poi bisognerà fare la strategia per cercare di massimizzare il tutto. Credo ci vorranno tre soste“, conclude Charles.

Foto: Lapresse