F1, Charles Leclerc: “Abiamo ottenuto il massimo. Contatto con Perez? Non potevo andare da nessuna parte”

Charles Leclerc ha ottenuto la terza posizione in occasione del GP del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il ferrarista, partito in pole position, ha dovuto cedere il passo all’imprendibile Max Verstappen, come sempre vincitore della gara, e a Lewis Hamilton, autore del giro veloce.

Una volta approdato al parco chiuso, il monegasco ha commentato la sua prestazione, affrontando come primo argomento il contatto avvenuto con il padrone di casa Sergio Perez, il quale ha dovuto salutare la gara dopo la partenza: “Non potevo andare da nessuna parte – ha detto Leclerc – mi sono ritrovato in mezzo alle due Red Bull e ho toccato Checo, è la vita. Sono dispiaciuto ma non l’ho fatto apposta, non avevo davvero dove andare. Noi abbiamo ottenuto il massimo del risultato possibile”.

Leclerc ha quindi proseguito parlando della ripartenza dopo la bandiera rossa scaturita dall’incidente di Magnussen: “Abbiamo sofferto con le hard dopo la ripartenza, mentre Lewis volava con le medie. Poi sono riuscito a gestire bene il degrado. Loro sono stati semplicemente meglio di noi”.

