Equitazione, Nations Cup Final Barcellona 2023: titolo alla Germania, pass olimpico al Brasile

La Nations Cup Final 2023 di salto ostacoli dell’equitazione va alla Germania, il pass olimpico viene staccato dal Brasile: a Barcellona, in Spagna, sono questi i verdetti che arrivano al termine della Final Competition. Vittoria ai tedeschi, piazza d’onore per la Francia, gradino più basso del podio per il Belgio, mentre il duello per Parigi 2024 va al Brasile, quarto, che batte gli Stati Uniti, quinti.

La Germania domina la Competizione Finale, facendo registrare ben tre netti nel tempo e chiudendo così in testa senza alcuna penalità. Tre squadre collezionano 8 penalità: piazza d’onore per la Francia, seconda con il tempo di 249.74, gradino più basso del podio per il Belgio, terzo con il crono di 251.25, quarto posto per il Brasile con il tempo di 253.82, ma i sudamericani si consolano con la qualificazione della squadra alle prossime Olimpiadi.

Epilogo amaro per gli Stati Uniti, unici rivali dei brasiliani per il pass olimpico, che chiudono al quinto posto con 9 penalità, beffati da un’infrazione per 0.62 sul tempo nell’ultimo percorso, senza la quale sarebbero finiti davanti al Brasile. Così le altre finaliste: sesta la Svizzera con 12 penalità ed il tempo di 251.88, settima la Gran Bretagna, sempre a quota 12, ma con il crono di 254.79, infine ottava ed ultima l’Irlanda a quota 13.

NATIONS CUP FINAL 2023 – COMPETIZIONE FINALE

1 Germania 0

2 Francia 8 (249.74)

3 Belgio 8 (251.25)

4 Brasile 8 (253.82)

5 Stati Uniti 9

6 Svizzera 12 (251.88)

7 Gran Bretagna 12 (254.79)

8 Irlanda 13

Foto: LaPresse