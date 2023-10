Pentathlon, Challenger Spain Madrid 2023: Alessandro Colasanti sale sul gradino piÃ¹ basso del podio!

Nella finale maschile della seconda tappa del Pentathlon Challenger 2023-2024, competizione valida per il ranking olimpico disputata a Madrid, in Spagna, è arrivato il podio in casa Italia grazie ad Alessandro Colasanti (Carabinieri), che si è classificato terzo.

L’azzurro nell’atto conclusivo è partito dal punteggio ottenuto venerdì nel ranking round di scherma, ritrovandosi al 13° posto a quota 215, e si è ben comportato nell’equitazione, conclusa con un solo ostacolo abbattuto, per 293 punti, ma poi è rimasto al palo nel bonus round di scherma.

La rimonta vera e propria dell’azzurro è partita nel nuoto, dove il crono di 2’03″98 è risultato il settimo riscontro per 303 punti complessivi, infine il capolavoro è arrivato nel laser run, concluso in 10’11”, quinto tempo parziale, che gli è valso 689 punti per complessivi 1500, che lo hanno portato al terzo posto assoluto.

La gara è stata dominata dall’egiziano Ahmed Elgendy, vittorioso con 1518 punti, davanti al magiaro Gergely Regos, secondo a quota 1508, mentre Alessandro Colasanti (Carabinieri) ha chiuso terzo con 1500, incamerando punti pesanti per il ranking.

L’azzurro ha così commentato la prestazione al sito federale: “Sono ovviamente molto felice di questo risultato. Ho lavorato molto in questo periodo per cercare di migliorare la mia condizione e finalmente sto raccogliendo qualche frutto. Per quanto riguarda la gara, è partita leggermente in salita con il torneo di scherma“.

La rimonta si è poi concretizzata: “Fortunatamente sono riuscito a limitare i danni rimanendo concentrato e focalizzandomi su ciò che avevamo preparato a casa. Nelle altre prove penso di essere stato abbastanza concreto, anche se c’è ancora da lavorare. Ora si torna a casa e si continua a lavorare su questa strada“.

La terza tappa del Pentathlon Challenger 2023-2024 si disputerà a Bishkek, in Kirghizistan, dal 15 al 19 ottobre e vedrà al via Matteo Cicinelli (Carabinieri): va ricordato che l’Italia tenterà di sfruttare il ranking olimpico per staccare il secondo pass per Parigi 2024 tra gli uomini.

COME FUNZIONA IL RANKING OLIMPICO

Al momento sono 9 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso il ranking al termine del periodo di qualificazione: la graduatoria si è aperta il 17 giugno 2023 e si chiuderà il 16 giugno 2024, ed allo stato attuale delle cose conta i punti assegnati ai Giochi Europei, nella prima delle quattro tappe del Pentathlon Challenger, ai Campionati Africani ed Oceanici ed ai Giochi Asiatici.

Inoltre il ranking olimpico comprenderà anche le altre tre tappe del Pentathlon Challenger, tra cui proprio quella di Madrid appena conclusa, i Giochi Panamericani, i Mondiali 2024 e le tappe della Coppa del Mondo, comprese le Finali, del prossimo anno: in caso di medaglia iridata nel 2024, però, gli azzurri non dovranno più guardare questa classifica.

L’Italia, che potrà conquistare un altro pass olimpico nel settore maschile, avendo già completato il contingente in quello femminile, dato che si possono portare alle Olimpiadi al massimo due uomini e due donne, avrà un’ulteriore occasione di qualificazione diretta nel corso dei Mondiali 2024, assegnati alla città di Zhengzhou, in Cina: nella prossima rassegna iridata occorrerà salire sul podio per andare a Parigi 2024.

