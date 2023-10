Ginnastica artistica, i qualificati alle Olimpiadi 2024: assegnati tutti i pass alle squadre maschili, c’Ã¨ l’Italia!

I Mondiali 2023 di ginnastica artistica mettono in palio una cospicua quantità di pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si è delineato il quadro di tutte le Nazioni ammesse ai Giochi con le rispettive squadre (cinque posti a testa). C’è anche l’Italia in virtù del sesto posto ottenuta in qualifica ad Anversa. Dodici formazioni voleranno nella capitale francese, dunque è già stato assegnato un totale di 60 biglietti per la rassegna a cinque cerchi.

Contestualmente i primi tre Paesi non ammessi non la squadra hanno avuto diritto a un posto non nominale, a essi si aggiungono i primi otto ginnasti del turno preliminare del concorso generale individuale la cui Nazione non era ammessa con la squadra alle Olimpiadi. Il resto dei pass verrà elargito tra le finali di specialità dei Mondiali 2023, la Coppa del Mondo 2024 e i Campionati Continentali 2024. Di seguito i qualificati della ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUALIFICATI GINNASTICA ARTISTICA ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024

SQUADRE – 12 squadre da 5 atleti ciascuno

Giappone (dai Mondiali 2022)

Cina (dai Mondiali 2022)

Gran Bretagna (dai Mondiali 2022)

USA (dai Mondiali 2023)

Canada (dai Mondiali 2023)

Germania (dai Mondiali 2023)

Italia (dai Mondiali 2023)

Svizzera (dai Mondiali 2023)

Spagna (dai Mondiali 2023)

Turchia (dai Mondiali 2023)

Paesi Bassi (dai Mondiali 2023)

Ucraina (dai Mondiali 2023)

INDIVIDUALISTI – 35 posti complessivi

1 posto al Brasile (dai Mondiali 2023)

1 posto alla Corea del Sud (dai Mondiali 2023)

1 posto al Belgio (dai Mondiali 2023)

Milad Karimi (Kazakhstan, dai Mondiali 2023)

Artem Dolgopyat (Israele, dai Mondiali 2023)

Artur Davtyan (Armenia, dai Mondiali 2023)

Krisztofer Meszaros (Ungheria, dai Mondiali 2023)Junho Lee (Corea del Sud, dai Mondiali 2023)

Ilia Liubimov (Israele, dai Mondiali 2023)

Diogo Soares (Brasile, dai Mondiali 2023)

Luka Van Den Keybus (Belgio, dai Mondiali 2023)

POSTI DA ASSEGNARE:

6 posti attraverso le finali di specialità dei Mondiali 2023 (uno per attrezzo, se non ci sono candidati eleggibili si prendono i risultati della qualifica)

12 posti attraverso le finali di specialità dei Mondiali 2023 (uno per attrezzo, se non ci sono candidati eleggibili si prendono i risultati della qualifica)

5 posti attraverso i Campionati Continentali 2024 (uno per Continente tramite le qualifiche all-around, fuori dalle Nazioni qualificate alle Olimpiadi con la squadra)

1 posto alla Francia

1 wild card

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi