Equitazione: le dichiarazioni di Umberto Riva e Giovanni Ugolotti dopo Boekelo. Ora testa a Parigi 2024

Una stagione mandata in archivio con l’obiettivo completato: quello della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia del completo, per quanto riguarda gli sport equestri, può ritenersi soddisfatta.

Dopo l’ultima tappa di FEI Nations Cup, tenutasi a Boekelo (Olanda), dove la pattuglia azzurra ha fatto registrare il decimo posto, e il terzo complessivo nella graduatoria generale vinta dal Belgio davanti alla Francia, a parlare sono stati i cavalieri tricolori.

Umberto Riva, 27esimo nella graduatoria individuale, in sella a Flaconn Sunheup Z ha detto: “Siamo ovviamente molto contenti di partecipare alle Olimpiadi di Parigi – ha dichiarato al sito federale – perché questo era il nostro obiettivo della stagione. Anche se gareggiavamo con la qualifica in tasca, qui a Boekelo volevamo fare bene e questo ha comunque messo un po’ di pressione. Aver avuto tanti cavalieri italiani che hanno gareggiato nel circuito delle Coppa delle Nazioni è stato sicuramente un fattore positivo che ci ha permesso di ottenere questo risultato.”



Poi è stata la volta di Giovanni Ugolotti, che in Olanda ha montato Billy Hennessy: “Boekelo è sempre una gara affascinante, piena di pubblico e per certi versi un antipasto di quello che ci attendiamo a Parigi 2024. Personalmente ho cinque cavalli qualificati per i Giochi e questo lo ritengo molto positivo. Vedremo come andrà, anche perché da quello che so i percorsi non saranno lunghissimi e ci sarà molta gente”.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter