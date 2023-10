Equitazione: è tutto pronto per la prima tappa della FEI World Cup 2023-2024 di salto. Si parte da Oslo

Il Global Champions Tour e la Global Champions League, gli Europei di settembre vissuti a Milano e ora, per il salto a ostacoli internazionale, l’inizio di una nuova grande avventura: la FEI World Cup 2023-2024, che preannuncia di fatto la stagione individuale e indoor.

Il mondo equestre non conosce sosta. Si vola a Oslo, in Norvegia, per il primo appuntamento della Western European League, che comprenderà anche il meeting di Verona, il prossimo 12 novembre.

Saranno 14 gli eventi in calendario, prima della conclusione, con le Finals 2024 a Riyadh, in Arabia Saudita, previste per aprile dell’anno prossimo.

Un circuito che andrà da Oslo a Goteborg, con i migliori cavalieri planetari impegnati a darsi battaglia anche in questa competizione, come ad esempio lo svedese, numero uno del mondo, Henrik Von Eckermann, il britannico Ben Maher o gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Guerdat.

Si parte con il primo show, domenica 15 ottobre, alle ore 15.30, dalla Telenor Arena di Oslo.

Foto: AP Photo/Andrew Medichini