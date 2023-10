Dove vedere in tv l’Eurolega di basket 2023-2024: palinesto, canali, streaming

Sta per iniziare una nuova stagione di Eurolega. Quella 2023-2024 è un’annata un po’ particolare, che forse più di altre ribadisce il concetto di lega chiusa che iniziò Jordi Bertomeu col sistema delle licenze pluriennali e che, poi, è stato messo sempre più in piedi dalla riforma del girone unico.

Sarà un’annata che, per Olimpia Milano e Virtus Bologna, avrà moltissimo da raccontare; c’è aria di rivincita, voglia di rivalsa per quanto riguarda gli uomini di Ettore Messina, attesi da quella che dovrà essere l’annata del riscatto dopo i due mesi terribili che ne hanno pregiudicato la stagione 2022-2023. Quanto alle V nere, ora in mano a Luca Banchi, c’è da rimarcare come l’obiettivo, a budget più ridotto, sia quello di provare ad avvicinare i quarti di finale.

Per quanto riguarda il panorama della visibilità in Italia dell’Eurolega, essa si suddivide nel modo che segue. In tv, a detenere i diritti è Sky Sport, che entra nella terza stagione di un accordo che aveva stretto nel 2021 con Euroleague Basketball. Al solito, il servizio streaming è quello di SkyGo e Now.

Verranno trasmesse tutte le partite delle italiane, alcune delle più importanti tra le altre e, ovviamente, le Final Four, per un totale di più di 200 partite a stagione. A proposito di streaming, vale la pena ricordare che tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, che ha sostituito, assorbendola, Eleven Sports.

EUROLEGA 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (vari canali)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Credit: Ciamillo