Calendario Napoli-Real Madrid, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Il Napoli si rituffa sulla propria campagna europea e si rimbocca le maniche in vista del prossimo turno della Champions League 2023-2024. Ci attende una giornata di estrema importanza con punti pesanti in palio che, nel caso, potrebbero iniziare a indirizzare la qualificazione verso gli ottavi di finale che si giocheranno a febbraio e marzo.

Nel secondo turno della fase a gironi della massima competizione continentale per club andrà in scena un succoso Napoli-Real Madrid allo stadio San Paolo. La sfida si giocherà nella serata di domani, martedì 3 ottobre, alle ore 21.00 e metterà di fronte le due squadre che si sono aggiudicate il primo impegno del raggruppamento.

La formazione allenata da mister Rudi Garcia, dopo il successo in terra lusitana contro il Braga, proverà a fermare il Real Madrid, guidato dall’ex Carlo Ancelotti. Per i partenopei ovviamente, sarà fondamentale far valere il fattore-casa per andare a indirizzare la qualificazione, mentre le Merengues cercheranno di espugnare il campo napoletano per blindare il primo posto nel gruppo.

La sfida tra Napoli e Real Madrid valevole per il secondo turno della Champions League 2023-2024 sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213), quindi in streaming su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE 2023

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 Napoli-Real Madrid – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Napoli-Real Madrid su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO.

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse