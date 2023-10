Calendario Borussia Dortmund-Milan, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Si torna a parlare di Champions League. Dopo la pausa dovuta per i turni infrasettimanali dei campionati nazionali, le coppe europee tornano protagoniste. Il Milan è chiamato ad un impegno già importante nel gruppo F in casa del Borussia Dortmund.

I rossoneri hanno racimolato un pareggio a reti bianche nella prima partita contro il Newcastle e hanno bisogno di fare più risultati possibili in un raggruppamento davvero difficile, che vede al momento il Paris Saint-Germain in testa alla classifica.

I tedeschi, ko nella prima sfida europea con il PSG, sono al momento al quarto posto in Bundesliga con 14 punti e vengono da tre vittorie in fila, l’ultima per 3-1 in casa dell’Hoffenheim. Fra le mura amiche i gialloneri avranno bisogno di tre punti per rilanciare le loro speranze per la qualificazione agli ottavi di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse