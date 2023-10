DIRETTA F1, GP USA 2023 LIVE: Leclerc è in POLE POSITION ad Austin! Quarto Sainz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.10 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti termina qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi e per seguire al meglio questo weekend di motori.

0.08 Fantastico Norris con la sua McLaren e splendida prova anche da parte di Lewis Hamilton che ama questo circuito e ha mostrato per l’ennesima volta questo suo feeling.

0.06 21a pole della carriera per Leclerc, la terza dell’anno, ma la seconda in pista, visto che a SPA era arrivata per la penalità di Verstappen.

0.05 Con la cancellazione del tempo, Verstappen partirà sesto. La Ferrari domenica potrà giocarsi le sue chance in gara.

0.04 Questi i tempi di questa emozionante Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:34.723 6

2 Lando NORRIS McLaren+0.130 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.139 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.222 6

5 George RUSSELL Mercedes+0.356 6

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.358 6

7 Pierre GASLY Alpine+0.366 7

8 Esteban OCON Alpine+0.431 7

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.450 6

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.744 6

0.03 POLE POSITION PER CHARLES LECLERC! 1:34.723 pazzesco del monegasco che ha fatto qualcosa di eccezionale.

0.02 CANCELLATO IL TEMPO DI VERSTAPPEN! LECLERC RESTA DAVANTI!

0.01 VERSTAPPEN CE LA FA! Per cinque millesimi batte Leclerc! Che beffa per la Ferrari.

0.01 Leclerc si migliora ancora! 1:34.723, Norris a un decimo.

0.00 Si migliora Leclerc anche nel settore centrale che è ancora un decimo sotto il suo tempo.

23.59 Un minuto alla fine, sale la tensione. Leclerc si migliora di oltre un decimo nel primo settore.

23.58 Rientrano tutti in pista, a breve sapremo chi sarà il successore di Carlos Sainz come pole-man ad Austin.

23.56 Questi i tempi dopo il primo tentativo:

1 Charles LECLERC Ferrari1:34.829 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.056 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.252 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.345 6

5 Pierre GASLY Alpine+0.438 6

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.695 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.876 6

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.932 6

9 Esteban OCON Alpine+1.131 6

10 George RUSSELL Mercedes- – 5

23.55 Hamilton è secondo a 56 millesimi da Leclerc, mentre viene cancellato il tempo a Russell che era settimo.

23.54 Hamilton fa fucsia nel settore centrale, Perez intanto è quinto.

23.53 LECLERC! 1:34.829 per il monegasco che si mette in pole position provvisoria!

23.52 Norris in linea con Verstappen nel primo settore, Leclerc è leggermente più indietro.

23.51 Primo settore superlativo di Verstappen in 25″3.

23.50 Perez e Russell sono gli ultimi a uscire dai box: velocità lenta per non trovare traffico.

23.48 INIZIA IL Q3! Max Verstappen subito in pista.

23.47 Verstappen è il favorito principale per la pole, ma occhio a Hamilton che sembra avere il colpo in canna e Leclerc che sta dimostrando di essere molto competitivo sul giro secco.

23.45 Davvero una beffa per Tsunoda e Zhou, eliminati rispettivamente per 18 e 19 millesimi.

23.43 Questi i tempi del Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:35.004 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.004 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.236 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.298 4

5 Esteban OCON Alpine+0.409 5

6 Lando NORRIS McLaren+0.437 4

7 Pierre GASLY Alpine+0.492 5

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.572 4

9 George RUSSELL Mercedes+0.602 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.675 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.693 4

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.694 4

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.854 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.876 4

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.970 4

23.42 Hamilton la mette in terza posizione e si toglie dalla zona eliminazione, Russell si salva per un pelo: nono. Salvo per poco anche Perez che è decimo.

23.41 Verstappen si mette in seconda posizione a quattro millesimi da Leclerc, ma l’olandese ha trovato traffico sulla sua strada.

23.40 Sainz si mette secondo a tre decimi dal compagno di squadra. Adesso tocca a tutti gli altri.

23.39 Leclerc si mette al comando: 1:35.004 per il monegasco.

23.38 Luce fucsia al secondo settore per Leclerc, parziale record nel primo settore invece per Sainz.

23.36 Questi i tempi fatti registrare fino a questo momento:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:35.491 4

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.085 3

3 Esteban OCON Alpine+0.109 4

4 Pierre GASLY Alpine+0.130 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.188 3

6 George RUSSELL Mercedes+0.268 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.288 3

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.299 4

9 Charles LECLERC Ferrari+0.397 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.455 4

11 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.483 4

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.510 4

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.624 4

14 Carlos SAINZ Ferrari+0.754 4

15 Lando NORRIS McLaren- – 4

23.35 Leclerc e Sainz sono i primi a rientrare in pista per il secondo tentativo.

23.33 Perez si è inserito in quinta posizione, mentre sottotono le due Ferrari: nono Leclerc e quattordicesimo Sainz.

23.31 Verstappen! 1:35.491 con gomma usata, Piastri dietro di 85 millesimi.

23.30 Al comando balza Oscar Piastri: 1:35.576, ma occhio perché sta arrivando Max Verstappen.

23.29 1:35.888 per Leclerc che viene battuto dall’1:35.779 di Hamilton.

23.28 Primo giro di Leclerc che è con gomma usata così come per Sainz.

23.27 Ancora subito in pista le due Ferrari con Charles Leclerc che è il primo a lanciarsi.

23.26 VIA AL Q2!

23.25 Grande delusione per la Aston Martin che aveva annunciato degli aggiornamenti per questo fine settimana che evidentemente non hanno funzionato. Entrambi i piloti partiranno fuori dalla top 15 nella gara di domenica.

23.23 Questi i tempi del Q1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:35.091 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.019 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.255 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.733 2

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.822 2

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.898 2

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.918 2

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.961 2

9 Charles LECLERC Ferrari+0.970 2

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.973 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.991 2

12 Esteban OCON Alpine+1.040 3

13 Pierre GASLY Alpine+1.067 3

14 George RUSSELL Mercedes+1.074 2

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.122 2

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.144 2

17 Fernando ALONSO Aston Martin+1.177 2

18 Alexander ALBON Williams+1.224 2

19 Lance STROLL Aston Martin+1.498 3

20 Logan SARGEANT Williams+1.736 3

23.21 Eliminato anche Stroll insieme a Hulkenberg, Albon e Sargeant. Al pilota Haas è stato cancellato un giro per aver oltrepassato i limiti della pista.

23.20 Piastri si salva mettendola in decima posizione, mentre Alonso è eliminato! Diciassettesimo lo spagnolo.

23.19 Norris a 19 millesimi da Hamilton, in questo momento Alonso è fuori e Piastri è a rischio.

23.18 Pista che si sta velocizzando in questa fase: Lewis Hamilton balza davanti con il crono di 1:35.091.

23.17 Verstappen torna in pista e si migliora: 1:35.446 e quasi mezzo secondo su Sainz.

23.16 Questi i tempi a meno di due minuti dal termine:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:35.824 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.295 2

3 Pierre GASLY Alpine+0.334 3

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.411 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.646 2

6 Esteban OCON Alpine+0.737 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.800 3

8 George RUSSELL Mercedes+0.801 2

9 Lando NORRIS McLaren+0.816 2

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.847 2

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.856 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+0.918 2

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.019 2

14 Fernando ALONSO Aston Martin+1.042 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.091 2

16 Alexander ALBON Williams+1.169 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.314 2

18 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.398 2

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.469 2

20 Logan SARGEANT Williams- – 3

23.15 A rischio eliminazione Fernando Alonso che occupa in questo momento la quattordicesima posizione.

23.13 Che giro di Carlos Sainz! 1:35.824, precede Leclerc che è secondo per tre decimi.

23.12 Sainz in questo momento è tra gli esclusi e deve necessariamente migliorarsi. Verstappen resta ai box per risparmiare un treno di gomme soft.

23.11 Buon tempo anche per Gasly con gomma nuova: 1:36.158 e il francese è al comando.

23.10 Che tempo di Nico Hulkenberg! 1:36.235, oltre due decimi su Verstappen: la Haas può sorprendere in questo fine settimana.

23.09 Arrivano le Mercedes: terza posizione per Russell alle spalle per tre millesimi nei confronti di Leclerc, sesto Hamilton.

23.08 Verstappen mette le cose in chiaro! 1:36.470 e un decimo e mezzo di vantaggio su Leclerc.

23.06 Scendono in pista anche le due Red Bull: Perez si mette provvisoriamente in terza posizione a 58 millesimi da Leclerc.

23.05 Leclerc batte Norris per 18 millesimi: 1:36.622 e primo tempo per il pilota Ferrari, perdendo nell’ultimo settore nei confronti del britannico.

23.04 Norris al comando con gomma nuova: 1:36.640 per il britannico.

23.03 Leclerc fa subito un super parziale al primo settore: dopo il gran giro nelle libere, il monegasco vuole confermarsi in qualifica.

23.02 Le due Rosse stanno girando con gomma soft usata.

23.01 Tra le prime vetture a entrare in pista ci sono le Ferrari di Leclerc e Sainz.

23.00 BANDIERA VERDE! Cominciano le qualifiche, comincia il Q1.

22.59 Diversi si preparano all’ingresso in pista: è quasi tutto pronto per l’inizio del Q1.

22.57 Di seguito invece la classifica costruttori:

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 657

2 MERCEDES 326

3 FERRARI 298

4 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 230

5 MCLAREN MERCEDES 219

6 ALPINE RENAULT 90

7 WILLIAMS MERCEDES 23

8 ALFA ROMEO FERRARI 16

9 HAAS FERRARI 12

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 5

22.54 Questa la classifica piloti:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 433

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 224

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 194

4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 183

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 153

6 Charles Leclerc MON FERRARI 145

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 136

8 George Russell GBR MERCEDES 132

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 83

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 46

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 44

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 23

14 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 10

15 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

19 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22.51 Questa la classifica della FP1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:35.912 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.156 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.281 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.300 4

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.560 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.562 4

7 Alexander ALBON Williams+0.580 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.621 3

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.790 4

10 Pierre GASLY Alpine+0.793 4

11 Logan SARGEANT Williams+1.075 4

12 Esteban OCON Alpine+1.154 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.192 3

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.240 3

15 Lando NORRIS McLaren+1.344 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.506 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.605 3

18 Fernando ALONSO Aston Martin+1.928 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+2.508 3

20 Lance STROLL Aston Martin+4.028 1

22.48 In tema di pole position, è sempre Lewis Hamilton a condurre le danze. Il britannico è partito davanti a tutti in 3 occasioni (2016, 2017, 2018). In precedenza Sebastian Vettel (2012, 2013) e Nico Rosberg (2014, 2015) avevano bissato una miglior performance in qualifica. Successivamente, i più rapidi sul giro secco sono stati Valtteri Bottas (2019), Max Verstappen (2021) e Carlos Sainz Jr. (2022).

22.44 Interessante sarà vedere la lotta per il secondo posto della classifica costruttori tra Mercedes e Ferrari: se la Rossa ha concluso lo sviluppo della vettura, Hamilton ha dichiarato in conferenza stampa di essere particolarmente curioso di quelli che saranno gli effetti degli aggiornamenti apportati per questo fine settimana.

22.40 Da segnalare anche il ritorno in gara di Daniel Ricciardo: l’australiano della Alpha Tauri ha recuperato dalla frattura al metacarpo rimediata nell’incidente occorso nelle FP2 del GP d’Olanda, riprendendo così il suo posto sulla AlphaTauri. Finisce così la sua prima esperienza in F1 di Liam Lawson, autore di buonissime prove in questo lasso di tempo.

22.36 Il COTA (Circuit of The Americas), entrato a far parte del calendario iridato nel 2012, è composto da 20 curve per un totale di 5,513 km. Il pilota più vincente in Texas, con cinque successi, è Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2016, 2017). A seguire troviamo Max Verstappen (2021, 2022) con due trionfi e Sebastian Vettel (2013), Kimi Raikkonen (2018) e Valtteri Bottas (2019) a quota uno.

22.32 Sessione delle qualifiche che sarà più incerta del solito: solo una sessione di prove libere è stata disputata dai piloti, di conseguenza le indicazioni sono meno rispetto ai fine settimana canonici e le incognite sono inevitabilmente superiori.

22.28 Un fine settimana che vede i titoli mondiali già decisi: il titolo costruttori è già stato vinto dalla Red Bull a Suzuka, mentre il titolo piloti è stato conquistato per la terza volta consecutiva da Max Verstappen in quel di Lusail.

22.24 Si tratta del penultimo fra i sei weekend “sprint”, ossia fine settimana che hanno un format differente dagli altri: qualifica al venerdì per determinare la griglia di partenza della domenica e sabato che è una giornata a sé stante con Sprint shootout e Sprint Race.

22.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023.

La cronaca della FP1

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato texano, dove si definisce la griglia di partenza per la gara di domenica sera. Dopo l’unica sessione di prove libere disputata a inizio serata, i piloti torneranno in pista per fronteggiarsi a viso aperto sul giro secco e inseguire l’ambita pole position.

Max Verstappen è il grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo ha giganteggiato nella FP1 e sembra avere una marcia in più al volante della sua Red Bull. Charles Leclerc ha però brillato chiudendo in seconda posizione e proverà a lanciare la sfida all’olandese provando a spingere la sua Ferrari oltre i limiti. Carlos Sainz inseguirà un risultato degno di nota con l’altra Rossa, ma attenzione alle convincenti Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Sergio Perez cercherà un guizzo con l’altra Red Bull. Proveranno a essere della partita anche le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Fernando Alonso dovrà risalire la china con la sua Aston Martin. Attenzione a Kevin Magnussen con la Haas e ad Alexander Albon con la Williams.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla della lotta per la pole position. Si incomincia alle ore 23.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse