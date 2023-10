Definito l’avversario di Matteo Arnaldi al 3° turno a Shanghai: un americano che ha battuto Norrie

Matteo Arnaldi continua a stupire. Ormai il ragazzo di Sanremo è sempre più una realtà del tennis italiano ed internazionale; con il successo su Jan-Lennard Struff in tre set mette ancor più nel mirino la top 40 mondiale e raggiunge virtualmente i 1000 punti in classifica ATP, una crescita esponenziale da inizio anno. Con la possibilità di poter fare ancora strada.

Nel prossimo turno gli si parerà di fronte lo statunitense J. J. Wolf: il ventiquattrenne di Cincinnati viene dal successo in tre set (e in due giorni causa pioggia) su Cameron Norrie, testa di serie numero 15 del tabellone, che è uscita sconfitta con il risultato di 6-3 5-7 7-6, con il britannico che è addirittura andato a servire per il match prima di sciogliersi come neve al sole.

Wolf però non sarà felicissimo di trovarsi l’azzurro di fronte. I due si sono affrontati poco più di dieci giorni fa, al primo turno del torneo di Pechino, e lo statunitense si è preso una bella rullata da Matteo, vittorioso con un doppio 6-2 e regalandosi anche un colpo da cineteca con un recupero diventato un vincente da dietro la schiena.

Una gran bella occasione per Arnaldi, che con un eventuale successo guadagnerebbe altri 45 punti nel ranking mondiale e, con la contemporanea sconfitta di Safiullin con Ben Shelton, entrerebbe virtualmente in top 40. Ma guai a dare una partita per scontata…

