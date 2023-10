Cricket, l’Italia surclassa i campioni in carica dei Paesi Bassi XI agli Europei T10 di Malaga!

Inizia col botto per l’Italia la Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket: a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra, dopo aver vinto il Gruppo C di qualificazione ad inizio mese, apre con un successo dal rilevante peso specifico il girone a 7 che metterà in palio 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta che venerdì 21 assegnerà il titolo continentale.

L’Italia, infatti, surclassa abbastanza nettamente i Paesi Bassi XI, team campione d’Europa in carica e per questo motivo esentato dalla prima fase: l’esordio è da incubo per i neerlandesi, con gli azzurri che prima lasciano gli avversari a 117 runs, per poi raggiungere quota 118 in 7.2 overs, vincendo per 6 wickets sul 118/4-117.

Nell’altro incontro già disputato quest’oggi la Spagna ha battuto Jersey per 5 runs, sul 158/7-153/5. L’Italia affronterà domani alle 11.30 proprio la Spagna, mercoledì alle 11.30 Inghilterra XI ed alle 18.30 la Germania, e giovedì alle 16.00 Irlanda XI ed alle 20.30 Jersey.

Appare utile rammentare che si gioca nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

