Olimpiadi Los Angeles 2028, la Sessione del CIO vota a favore dei 5 sport aggiuntivi. Rientrano nel programma pentathlon e sollevamento pesi

Seguendo le raccomandazioni del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), l’assemblea della 141ma Sessione del CIO, in corso a Mumbai, in India, ha approvato, pur con 2 voti contrari ed 1 astenuto, l’inclusione dei cinque sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore di Los Angeles 2028.

Fanno ufficialmente il loro ingresso nel programma dei Giochi Olimpici del 2028 cricket, baseball e softball, flag football, lacrosse e squash: il cricket sarà giocato con il format Twenty20 ed il lacrosse con la disciplina Sixes.

Si stima che l’inclusione di questi quattro sport di squadra e dell’unico sport individuale proposto, porti alla distribuzione di 742 quote, superando il limite attuale di 10.500 atleti, ma il CIO si sforzerà di contenere l’aumento al di sotto degli 11.092 atleti protagonisti a Tokyo 2020, limitando l’impatto sugli altri sport.

Per quanto concerne gli altri sport inizialmente esclusi dal programma olimpico, sono stati reinseriti, entrambi con 1 astenuto nelle rispettive votazioni, il pentathlon moderno, con la prova ad ostacoli al posto dell’equitazione, ed il sollevamento pesi.

Destino diverso ha avuto la boxe, che è rimasta ancora in sospeso, data l’espulsione dell’International Boxing Association a giugno ed il mancato riconoscimento di un altro organo di governo in questa fase, qualcosa che World Boxing vuole cambiare: in questo caso non c’è stata alcuna votazione.

I CINQUE SPORT AGGIUNTIVI A LOS ANGELES 2028

Baseball e softball

Il baseball ed il softball hanno fatto parte del programma di diverse edizioni dei Giochi Olimpici, la più recente a Tokyo 2020.

Cricket

Parte del programma dei Giochi Olimpici di Parigi 1900, il cricket ha un vasto seguito sui social media: il T20 – con un torneo maschile ed uno femminile – sarà il format giocato a Los Angeles 2028.

Flag football

Il football americano è lo sport più popolare negli Stati Uniti ed il flag football, che farà il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028, sta crescendo rapidamente sia a livello nazionale che internazionale.

Lacrosse

L’inclusione del lacrosse nel programma di Los Angeles 2028, con il format Sixes, porta alla terza apparizione di questo sport ai Giochi Olimpici, dopo St.Louis 1904 e Londra 1908.

Squash

Lo squash (unico sport individuale) farà il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028: è già incluso in altri otto eventi multisport e negli ultimi anni questo sport ha goduto di una crescita esponenziale soprattutto tra i giovani.

GLI SPORT RIAMMESSI NEL PROGRAMMA OLIMPICO

Sollevamento pesi

L’inclusione nel programma arriva a seguito della decisione della Federazione Internazionale di sollevamento pesi (IWF) di delegare la gestione dell’antidoping all’International Testing Agency (ITA) e le sue sanzioni alla Corte di Arbitrato per lo Sport ( CAS) almeno fino alla fine del 2028.

Pentathlon moderno

L’inclusione nel programma avviene grazie alla sostituzione dell’equitazione con la prova ad ostacoli ed al lavoro di ottimizzazione condotto dall’International Modern Pentathlon Union (UIPM) per ridurre costi e complessità.

LO SPORT ANCORA IN SOSPESO

Boxe

Dopo la decisione della Sessione del CIO di ritirare il riconoscimento dell’International Boxing Association (IBA), il CIO non ha riconosciuto un altro organo di governo della boxe olimpica. Pertanto, qualsiasi decisione riguardante l’inclusione della boxe nel programma sportivo di Los Angeles 2028 è sospesa.

