Cricket, Italia sconfitta dalla Germania nel quarto incontro degli Europei T10 di Malaga

Si fa in salita la strada per l’Italia nel corso della Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket: a Malaga, in Spagna, gli azzurri incappano nella terza sconfitta consecutiva e domani saranno costretti a vincere le ultime due sfide per provare a superare il turno.

Nel quarto incontro del girone a 7 che domani assegnerà i 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta di venerdì 21, che assegnerà il titolo continentale, l’Italia, infatti, viene battuta dalla Germania, che si impone per 139/7-130/4.

Questa sera gli azzurri aprono con l’innings difensivo, nel quale concedono alla Germania 139 runs, poi l’Italia tiene a lungo una media in attacco simile a quella dei tedeschi, lasciando in equilibrio il confronto, ma alla fine si ferma a quota 130 ed i teutonici la spuntano per 9 runs.

In testa alla classifica c’è Inghilterra XI con 8 punti in 5 partite, davanti a Paesi Bassi XI (4 match) e Germania (5 match), appaiati a quota 6, mentre la Spagna è quarta con 4 punti in altrettanti incontri. In coda Italia, Irlanda XI e Jersey, tutte con 2 punti in 4 partite.

Appare utile rammentare che si gioca nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana