Rugby femminile, la formazione dell’Italia per il match contro il Sudafrica del secondo turno del WXV 2

In vista del match del secondo turno del WXV 2 2023 di rugby femminile, in cui l’Italia affronterà all’Athlone Sports Stadium di Cape Town le padrone di casa del Sudafrica venerdì 20 ottobre alle ore 16:30, il Commissario Tecnico della Nazionale italiana ha diramato la formazione titolare e le otto sostitute.

Nanni Raineri ha optato per diversi cambi rispetto al XV titolare mandato in campo contro il Giappone all’esordio assoluto nella competizione: partirà per la prima volta dal 1′ Alessia Pilani in prima linea, mentre Francesca Granzotto ricoprirà il ruolo di mediano di mischia, con Vittoria Ostuni Minuzzi che sarà l’estremo azzurro.

Prima partita da capitano per Beatrice Rigoni, riconoscimento che giunge dopo 68 caps in Nazionale, mentre ci saranno i possibili esordi in azzurro a gara in corso di Sofia Catellani, Elena Errichiello e Nicole Mastrangelo, che partiranno tutte dalla panchina.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 – Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 26 caps)

14 – Aura Muzzo (Villorba Rugby 39 caps)

13 – Beatrice Capomaggi (Villorba Rugby, 10 caps)

12 – Beatrice Rigoni (Capitana, Sale Sharks, 68 caps)

11 – Alyssa D’Incà (Villorba Rugby, 19 caps)

10 – Veronica Madia (Grenoble Amazones, 44 caps)

9 – Francesca Granzotto (Unione Rugby Capitolina, 6 caps)

8 – Giulia Cavina (CUS Milano, 2 caps)

7 – Alissa Ranuccini (Colorno Rugby, 6 caps)

6 – Isabella Locatelli (Colorno Rugby, 44 caps)

5 – Sara Tounesi (Sale Sharks, 33 caps)

4 – Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, 48 caps)

3 – Alessia Pilani (Colorno Rugby, 3 caps)

2 – Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

1 – Silvia Turani (Harlequins, 28 caps)

A disposizione:

16 – Laura Gurioli (Villorba Rugby, 5 caps)

17 – Gaia Maris (ASM Romagnat Rugby, 23 caps)

18 – Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova, 93 caps)

19 – Alessandra Frangipani (Villorba Rugby, 4 caps)

20 – Elena Errichiello (Unione Rugby Capitolina, esordiente)

21 – Nicole Mastrangelo (Unione Rugby Capitolina, esordiente)

22 – Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova, 9 caps)

23 – Sofia Catellani (Rugby Colorno, esordiente)

