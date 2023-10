Cricket, Italia sconfitta dai padroni di casa della Spagna nel secondo match degli Europei T10 di Malaga

Prima battuta d’arresto per l’Italia nel corso della Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket: a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra, dopo aver vinto all’esordio contro i Paesi Bassi XI, team campione d’Europa in carica, viene sconfitta dalla formazione di casa.

Nel secondo incontro del girone a 7 che metterà in palio 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta che venerdì 21 assegnerà il titolo continentale, l’Italia, infatti, viene sconfitta dalla Spagna per 170/2-174/2.

Eppure gli azzurri erano partiti bene, producendosi nell’innings in fase offensiva a 170 runs, ma poi la Spagna è riuscita a scardinare la difesa italiana completando il proprio compito in appena 8.0 overs, raggiungendo 174 runs e vincendo per 8 wickets.

La Spagna ha ora un bilancio di 2 vittorie in 3 partite, mentre l’Italia, come Irlanda XI è ad una vittoria in due incontri. Inghilterra XI e Germania hanno vinto l’unico incontro finora disputato, infine Paesi Bassi XI ha perso (contro l’Italia) l’unico match giocato, infine Jersey ha perso entrambe le partite giocate.

Appare utile rammentare che si gioca nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana