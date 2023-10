Cricket, Europei T10 Malaga 2023: una vittoria ed una sconfitta per l’Italia nella prima giornata del Gruppo C

L’Italia ha iniziato in chiaroscuro la fase a gironi degli Europei T10 2023 di cricket: nel Gruppo C scattato oggi a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra dapprima è stata battuta dalla Danimarca nell’incontro che ha aperto il raggruppamento, poi ha superato l’Estonia nel secondo turno.

La Nazionale italiana ha aperto l’avventura continentale venendo sconfitta dalla Danimarca per 100/8-106/1, con i danesi vittoriosi per 9 wickets, mentre nel secondo match in programma ha regolato l’Estonia, battuta per 174/6-92/9, con gli azzurri vittoriosi per 82 runs.

Negli altri tre incontri di giornata si è registrato il doppio successo della Svezia, che dapprima ha superato la Serbia per 67/0-66/6, vincendo per 10 wickets, e poi ha battuto anche l’Estonia per 115/1-114/5, avendo la meglio per 9 wickets, infine c’è stata anche la seconda affermazione della Danimarca, che ha regolato la Serbia per 175/5-78/9, vincendo per 97 runs.

GRUPPO C EUROPEI T10 2023

RISULTATI

Italia-Danimarca 100/8-106/1 (La Danimarca vince per 9 wickets)

Svezia-Serbia 67/0-66/6 (La Svezia vince per 10 wickets)

Estonia-Italia 92/9-174/6 (L’Italia vince per 82 runs)

Serbia-Danimarca 78/9-175/7 (La Danimarca vince per 97 runs)

Svezia-Estonia 115/1-114/5 (La Svezia vince per 9 wickets)

CLASSIFICA

1. Danimarca 4 punti (Net Run Rate +7.629)

2. Svezia 4 punti (Net Run Rate +7.545)

3. Italia 2 punti (Net Run Rate +2.053)

4. Estonia 0 punti (Net Run Rate -6.535)

5. Serbia 0 punti (Net Run Rate -10.290)

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana