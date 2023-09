Cricket femminile, l’Italia cede ai Paesi Bassi nell’ultima sfida delle qualificazioni alla Coppa del Mondo T20 2024

Si chiude con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di cricket femminile nella Division One, all’interno del percorso del 2023 ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier: ad Almeria, in Spagna, l’Italia cede per la seconda volta ai Paesi Bassi nel torneo continentale di qualificazione per la Coppa del Mondo ICC T20 2024, che ha messo in palio due posti per il Global Qualifier, conquistati da Scozia e Paesi Bassi, con Italia e Francia che invece vengono eliminate.

Nella sesta ed ultima giornata di gare arriva la quarta sconfitta complessiva delle azzurre, giunta contro le neerlandesi con lo score di per 78/7-79/4, con i Paesi Bassi vittoriosi con uno scarto di 6 wickets: nonostante l’affermazione odierna le neerlandesi sono seconde, mentre l’Italia era già aritmeticamente certa del terzo posto. Il raggruppamento viene vinto dalla Scozia, prima per via di un miglior Net Run Rate rispetto alle neerlandesi, infine chiude la classifica la Francia, fanalino di coda a secco di vittorie.

DIVISION ONE

RISULTATI

Francia-Paesi Bassi 83/9-84/2 (I Paesi Bassi vincono per 8 wickets)

Italia-Scozia 88/7-89/1 (La Scozia vince per 9 wickets)

Paesi Bassi-Scozia 134/6-99/10 (I Paesi Bassi vincono per 35 runs)

Francia-Italia 75/10-137/5 (L’Italia vince per 62 runs)

Italia-Paesi Bassi 74/8-75/1 (I Paesi Bassi vincono per 9 wickets)

Francia-Scozia 106/7-109/3 (La Scozia vince per 7 wickets)

Scozia-Italia 200/6-83/10 (La Scozia vince per 117 runs)

Paesi Bassi-Francia 75/1-73/10 (I Paesi Bassi vincono per 9 wickets)

Francia-Italia 80/10-81/1 (L’Italia vince per 9 wickets)

Paesi Bassi-Scozia 63/10-122/7 (La Scozia vince per 59 runs)

Scozia-Francia 204/4-49/10 (La Scozia vince per 155 runs)

Italia-Paesi Bassi 78/7-79/4 (I Paesi Bassi vincono per 6 wickets)

CLASSIFICA

1 Scozia 10 punti (Net Run Rate 3.777)

2 Paesi Bassi 10 punti (Net Run Rate 2.377)

3 Italia 4 punti (Net Run Rate -1.982)

4 Francia 0 punti (Net Run Rate -4.566)

Foto: comunicato stampa FederCricket