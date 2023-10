Cricket, Europei T10 Malaga 2023: l’Italia batte Svezia e Serbia nella seconda giornata del Gruppo C

L’Italia si è riscattata nella seconda giornata della prima fase a gironi degli Europei T10 2023 di cricket: nel Gruppo C proseguito oggi a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra prima ha regolato la Svezia e poi ha surclassato la Serbia, chiudendo al primo posto del raggruppamento con 6 punti grazie ad un miglior Net Run Rate rispetto a Danimarca, seconda, e Svezia, terza, anche loro a quota 6.

La Nazionale italiana nel primo pomeriggio ha piegato la Svezia per 135/4-115, imponendosi per 20 runs, poi in tarda serata ha liquidato la Serbia per 194/2-61/6, prevalendo per 133 runs: gli azzurri grazie al primo posto nel girone sono passati direttamente al Qualifier 1, dove affronteranno la Danimarca, seconda, nella fase ad eliminazione diretta che domani decreterà la qualificata alla Championship Week.

La Danimarca, che ieri aveva conquistato il successo in entrambi i match disputati, oggi ha battuto l’Estonia per 185/3-136/5, vincendo per 49 runs, ma poi ha perso contro la Svezia, che si è imposta per 138/7-122/4, vincendo per 16 runs. L’Estonia, infine, ha superato la Serbia per 98/6-79/4, vincendo per 19 runs, classificandosi quarta e qualificandosi all’Eliminator di domani contro la Svezia, terza.

GRUPPO C EUROPEI T10 2023

RISULTATI

Italia-Danimarca 100/8-106/1 (La Danimarca vince per 9 wickets)

Svezia-Serbia 67/0-66/6 (La Svezia vince per 10 wickets)

Estonia-Italia 92/9-174/6 (L’Italia vince per 82 runs)

Serbia-Danimarca 78/9-175/7 (La Danimarca vince per 97 runs)

Svezia-Estonia 115/1-114/5 (La Svezia vince per 9 wickets)

Estonia-Danimarca 136/5-185/3 (La Danimarca vince per 49 runs)

Italia-Svezia 135/4-115 (L’Italia vince per 20 runs)

Serbia-Estonia 79/4-98/6 (L’Estonia vince per 19 runs)

Svezia-Danimarca 138/7-122/4 (La Svezia vince per 16 runs)

Italia-Serbia 194/2-61/6 (L’Italia vince per 133 runs)

CLASSIFICA

1. Italia 6 punti (Net Run Rate +4.967)

2. Danimarca 6 punti (Net Run Rate +4.592)

3. Svezia 6 punti (Net Run Rate +3.107)

4. Estonia 2 punti (Net Run Rate -3.879)

5. Serbia 0 punti (Net Run Rate -8.683)

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Eliminator: Svezia-Estonia

Qualifier 1: Italia-Danimarca

Qualifier 2: perdente Qualifier 1-vincente Eliminator

Final: vincente Qualifier 1-vincente Qualifier 2

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana