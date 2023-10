Cos’è successo a Kayode? Entità infortunio e tempi di recupero: rischia la Nazionale

Una grande serata per la Fiorentina in Conference League. I viola hanno fatto a fette i serbi del Cukaricki, travolgendoli con un netto 6-0 che permette di raggiungere Ferencvaros e Genk a 5 punti nel gruppo F. Oltretutto, si può esultare per i primi gol italiani di Lucas Beltran. Ma ci sono anche brutte notizie, riguardanti Michael Kayode.

Il giovane terzino ha dovuto chiedere il cambio all’inizio della partita di ieri, uscendo malconcio da un contrasto con Tosic. Le sue condizioni sono parse subito non troppo incoraggianti, con Italiano che ha optato per il cambio immediato sostituendolo con il classe 2005 Comuzzo.

Kayode è uscito in lacrime dal campo con la caviglia gonfia a causa della distorsione subita. Un infortunio che lo esclude automaticamente dal match di domenica contro la Lazio e che riduce ancor più all’osso le rotazioni difensive di Italiano. Il campione d’Europa under 19 e ora nel giro dell’Under21 aveva difatti preso il posto da titolare dopo il ko di Dodò, la speranza è che il problema non sia più grave.

Ora il tecnico dovrà sperimentare per disegnare la sua difesa a quattro. Cristiano Biraghi dovrebbe rientrare per il match del weekend e dunque potrebbe tornare titolare a sinistra spostando Parisi in un inedito ruolo di terzino destro. Altrimenti fiducia a Pietro Comuzzo, che ieri non ha demeritato quando ha preso il posto di Kayode.

Foto: LaPresse