Cosa si è fatto Kayode? L’esito degli esami, tempi di recupero e quali partite salta

Nella larghissima vittoria della Fiorentina sui serbi del Cukaricki, domati per 6-0 nella terza giornata del girone F di Conference League, l’unico neo sulla grandiosa prestazione della squadra di Vincenzo Italiano è rappresentato dall’infortunio di Michael Kayode, uscito dopo soli cinque minuti di gioco a seguito di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata dopo un contrasto con l’avversario Tosic. Il classe 2004 ha chiesto immediatamente il cambio e, tra le lacrime, ha lasciato il campo con il supporto dei compagni.

Dopo gli esami strumentali, svolti nella giornata odierna, la società toscana ha diramato un comunicato riguardo le condizioni dell’esterno azzurro: “Fiorentina comunica che il calciatore Michael Kayode è stato sottoposto, nel pomeriggio di oggi, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distorsione di medio grado in assenza di lesioni ossee e legamentose significative. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.

Di certo Kayode non sarà disponibile per il prossimo match con la Lazio, programmato per lunedì alle ore 20.45, ma l’infortunio probabilmente terrà fuori il terzino per altre due settimane, il che lo renderebbe di nuovo arruolabile soltanto in previsione del rientro dalla sosta per le nazionali. In questo caso, Kayode salterebbe, oltre quella contro i biancocelesti, le sfide con Juventus e Bologna in campionato e il match di ritorno con il Cukaricki in Conference League.

Foto: Lapresse