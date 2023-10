Cosa ha fatto Tonali con il Newcastle? Quanto ha giocato, striscioni, cori: ora la squalifica?

Newcastle e il Newcastle si stringono a Sandro Tonali.

Nonostante la bufera delle scommesse si sia abbattuta sul centrocampista ex Milan, tutto l’ambiente bianconero sta cercando di non far mancare il proprio appoggio al centrocampista acquistato in estate e già diventato un idolo dei Magpies.

In occasione della partita giocata (e vinta 4-0) ieri, sabato 21 ottobre dal Newcastle contro il Crystal Palace, St James’ Park ha fatto sentire il proprio affetto all’italiano, come chiesto anche espressamente dal tecnico Eddie Howe.

Prima è comparso uno striscione eloquente: l’immagine del giocatore con la scritta “Forza Tonali”, poi gli applausi e i cori prima e dopo il suo ingresso in campo, al 69′, a risultato già acquisito.

I 20′ abbondanti giocati dal centrocampista azzurro contro il Palace, potrebbero essere stati gli ultimi per molto tempo, quasi certamente per questa stagione. Tonali è infatti in predicato di essere squalificato nell’ambito della vicenda scommesse.

Club e città, però, al momento sembrano essere al suo fianco e non averlo scaricato.

Foto: LaPresse