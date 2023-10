Cosa ha detto Spalletti su Tonali e Zaniolo? Chi li sostituisce contro l’Inghilterra

Questa sera l’Italia di Luciano Spalletti sarà impegnata a Wembley per incrociare le armi contro l’Inghilterra nell’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania. Uno snodo importante per gli azzurri, che con una vittoria a Londra potrebbero arrivare all’ultima tornata di partite di novembre con meno pressioni nei match contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Ma, come noto, l’impegno verrà affrontato senza Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I due sono stati coinvolti nel caso di scommesse clandestine, venendo dunque allontanati dal ritiro di Coverciano. Mentre non ci sono ancora notizie sull’ala dell’Aston Villa, il centrocampista del Newcastle ha invece deciso di collaborare con la giustizia e verrà ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni.

“Ci siamo ritrovati ad avere le autorità quasi dentro lo spogliatoio – ha affermato il CT Spalletti – ci siamo rimasti male. Abbiamo avuto una giornata intera per poterli salutare, li abbiamo salutati prima che tornassero ai loro club. I due erano distrutti; quando un gruppo come la Nazionale vive insieme si creano sempre delle relazioni importanti. Quello delle scommesse è un vizio che può accadere tra i giovani. Ci siamo impegnati nel dire a loro molte cose e continueremo a seguirli per dargli la possibilità di poter rivedere quello che per loro è il divertimento più importante, il calcio. Abbiamo l’obbligo di andare avanti e di tenere in considerazione se avranno una reazione corretta a ciò che gli è successo e di conseguenza riportarli nel gruppo, perché sono calciatori forti. Ma non dipendiamo da loro come risultato che riusciremo a fare in partita“.

L’assenza più grave delle due è probabilmente quella di Tonali, che nei piani di Spalletti avrebbe il ruolo di mezzala titolare. Con Barella e Locatelli sicuri di un posto in campo, è ballottaggio stretto tra Giacomo Bonaventura e Davide Frattesi per sostituire il calciatore del Newcastle. Zaniolo sarebbe stato utilizzato invece come ala destra, pronto a dare il ricambio a Mimmo Berardi, apparso in palla con Malta dopo la doppietta messa a segno.

Foto: LaPresse