Coppa Italia, perché le big di Serie A debuttano soltanto agli ottavi di finale? Tabellone, calendario, programma, avversarie

Mentre ci apprestiamo a vivere i match dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024, è già tempo di pensare al prossimo turno, quello che vedrà entrare in scena anche le otto big della Serie A. Per quale motivo il loro ingresso è solamente in questo momento della competizione?

Come accade da diversi anni, ovvero dalla riforma del format della coppa nazionale, le prime 8 classificate del campionato precedente vengono disposte negli 8 spot dei quarti di finale. Il sorteggio decide quale sarà la testa di serie numero 1, quale la 2 e così via, per andare a comporre il tabellone tennistico che ci condurrà alla finale.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma degli ottavi di finale, quali squadre entreranno in gioco e contro chi giocheranno nel loro turno d’esordio della Coppa Italia.

PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA 2023-2024

Martedì 5 dicembre

Ore 21.00 Lazio-vincente Genoa-Reggiana

Mercoledì 6 dicembre

Ore 21.00 Fiorentina-vincente Lecce-Parma

Martedì 19 dicembre

Ore 21.00 Napoli-vincente Torino-Frosinone

Giovedì 20 dicembre

Ore 21.00 Inter-vincente Bologna-Hellas Verona

Orario e data da stabilire *gennaio – Atalanta-vincente Sassuolo-Spezia

Orario e data da stabilire *gennaio – Milan-vincente Udinese-Cagliari

Orario e data da stabilire *gennaio – Roma-vincente Cremonese-Cittadella

Orario e data da stabilire *gennaio – Juventus-vincente Salernitana-Sampdoria

Foto: LaPresse