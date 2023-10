Coppa Davis, Volandri deve iniziare a pensare ad un’Italia senza Berrettini. Ballottaggio in singolare e incognita doppio

La notizia è di oggi e ha un po’ il sapore della conferma: Matteo Berrettini si è cancellato dall’ATP500 di Vienna e, di conseguenza, ha deciso di allungare i tempi di recupero dal proprio infortunio alla caviglia. Il romano aveva già dato forfait nell’ATP250 di Stoccolma di questa settimana e la presa di posizione è in continuità con quanto già accaduto.

Matteo non prenderà parte neanche al Masters1000 di Parigi-Bercy, successivo all’evento austriaco, non essendo presente nel main draw e neanche iscritto nelle qualificazioni. Da capire se giocherà a Metz o a Sofia, ma è lecito pensare che Filippo Volandri debba pensare a un’Italia in Coppa Davis senza il finalista di Wimbledon di due anni fa.

Al netto di tutte le considerazioni che si dovranno fare anche dal punto di vista fisico, le convocazioni per la rassegna di Malaga (21-26 novembre) dovrebbero essere impostate nel seguente modo:

Singolaristi : Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti

: Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti Doppisti: Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego

Sinner chiaramente sarà il primo singolarista, mentre dovrebbe essere Arnaldi e non Musetti il n.2, sulla base del fatto che si giocherà sul veloce indoor, superficie più adatta al ligure piuttosto che al toscano. Riguardo alla coppia di doppio, ci sono da considerare i problemi fisici di Simone Bolelli e il fatto che Sonego possa ben amalgamarsi con Vavassori, avendo giocato spesso insieme ed essendo legati da un grande rapporto di amicizia. Sonny, poi, potrebbe tornare utile anche nella batteria dei singolaristi in caso di emergenza.

Chiaramente, il ragionamento si sviluppa sulla base di un’assenza di Fabio Fognini, che potrebbe essere considerato con Bolelli nel doppio proprio per la loro grande esperienza. Tuttavia, è lo status atletico il grosso punto di domanda e anche il contrasto verificatosi prima della fase a gironi a Bologna fa pensare che Fognini non sarà coinvolto.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it