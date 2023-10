Coppa Davis 2023, i convocati dell’Olanda: Griekspoor e van de Zandschulp solidi e doppio temibile contro l’Italia

Dal 21 al 26 novembre Malaga (Spagna) ospiterà le Finali di Coppa Davis 2023. Sul veloce indoor iberico, si darà la caccia alla celebre Insalatiera e ci sarà anche l’Italia capitanata da Filippo Volandri. Gli azzurri, faticando non poco nel round robin, sono riusciti a staccare il biglietto per i quarti di finale di questa competizione e i prossimi avversari saranno gli olandesi.

Paesi Bassi che hanno reso nota la formazione che si confronterà con i nostri portacolori. Vi saranno i singolaristi Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp, il doppista Wesley Koohlof e Gijs Brouwer nel ruolo di jolly, capace di esprimersi bene in entrambe le “versioni” all’occorrenza. Una squadra solida, con un doppio potenzialmente molto insidioso.

Servirà un’Italia in condizione per continuare nell’avventura. Si spera, in questo contesto, di disporre di Jannik Sinner e di recuperare Matteo Berrettini al meglio delle proprie possibilità, anche se in quest’ultimo caso la situazione è complicata. Il romano, infatti, non è ancora tornato a giocare nel circuito ATP ed è difficile aspettarsi un cambiamento di rotta prima della Davis.

CALENDARIO FINALI COPPA DAVIS 2023

Martedì 21 novembre

Ore 16:00 Canada-Finlandia

Mercoledì 22 novembre

Ore 16:00 Repubblica Ceca-Australia

Giovedì 23 novembre

Ore 10:00 Italia-Olanda

Ore 16:00 Gran Bretagna-Serbia

Venerdì 24 novembre

Ore 16:00 Prima semifinale (CAN/FIN-CZE/AUS)

Sabato 25 novembre

Ore 12:00 Seconda semifinale (ITA/NED-GBR/SRB)

Domenica 26 novembre

Ore 16:00 Finale

Foto: LaPresse