Coppa Bernocchi 2023, la startlist: ci sono Van Aert e Alaphilippe, Italia spera in Formolo e Ciccone

La Coppa Bernocchi darà il via alla settimana di grande ciclismo italiano, che si concluderà sabato con il Giro di Lombardia. Domani ci si sfiderà per la seconda tappa del Trittico Lombardo, con tredici formazioni World Tour che infiammeranno le strade lombarde. Tra i partecipanti annunciati, ci sono uomini interessantissimi.

Come nella Soudal-QuickStep, che fa vestire il numero 1 a Julian Alaphilippe. Il francese ha vissuto una stagione da sole due vittorie e vuole mettere a punto la gamba per sabato. A fargli da backup Andrea Bagioli, apparso in forma migliore al Giro dell’Emilia. Ma ci sarà anche un altro fuoriclasse delle classiche come Wout Van Aert, che avrà a disposizione tutta la sua Jumbo-Visma.

In casa Lidl-Trek il capitano sarà Giulio Ciccone, con Filippo Baroncini a sostenerlo ma che nel caso potrà provare a fare la propria corsa, mentre la UAE Team Emirates darà fronte comune per Davide Formolo, vincitore della Coppa Agostoni. Vediamo dunque la startlist della corsa.

COPPA BERNOCCHI 2023, LA STARTLIST

Soudal – Quick Step

1. ALAPHILIPPE Julian

2. BAGIOLI Andrea

3. DEVENYNS Dries

4. SERRY Pieter

5. MASNADA Fausto

6. SCHMID Mauro

7. GELDERS Gil

AG2R Citroën Team

11. WARBASSE Larry

12. VENDRAME Andrea

13. LAPEIRA Paul

14. BERTHET Clément

15. PARET-PEINTRE Aurélien

16. TRONCHON Bastien

17. VERSCHUREN Killian

DS: JURDIE Julien

Alpecin-Deceuninck

21. BAYER Tobias

22. OLDANI Stefano

23. MEURISSE Xandro

24. BOGNA Alex

25. LAURANCE Axel

26. CONCI Nicola

28. GOGL Michael

Astana Qazaqstan Team

31. BOL Cees

32. MARTINELLI Davide

33. FELLINE Fabio

34. GAZZOLI Michele

35. NIBALI Antonio

36. GAROFOLI Gianmarco

37. SCARONI Christian

BORA – hansgrohe

41. JUNGELS Bob

42. SCHELLING Ide

43. BENEDETTI Cesare

44. ALEOTTI Giovanni

45. SCHACHMANN Maximilian

46. PALZER Anton

47. WANDAHL Frederik

Cofidis

51. WOOD Harrison

52. CIMOLAI Davide

53. IZAGIRRE Ion

54. CONSONNI Simone

55. TOUMIRE Hugo

56. MARIAULT Axel

57. THOMAS Benjamin

Groupama – FDJ

61. LADAGNOUS Matthieu

62. PINOT Thibaut

63. PACHER Quentin

64. VAN DEN BERG Lars

65. GERMANI Lorenzo

66. MADOUAS Valentin

67. THOMPSON Reuben

Intermarché – Circus – Wanty

71. BUSATTO Francesco

72. PETILLI Simone

73. SMITH Dion

74. FAURE PROST Alexy

75. MIHKELS Madis

76. COSTA Rui

77. BONIFAZIO Niccolò

Jumbo-Visma

81. VAN AERT Wout

82. BOUWMAN Koen

83. OOMEN Sam

84. LEEMREIZE Gijs

85. TRATNIK Jan

86. HOFSTEDE Lennard

87. BENOOT Tiesj

Lidl – Trek

91. CICCONE Giulio

92. LÓPEZ Juan Pedro

93. MOSCA Jacopo

94. BARONCINI Filippo

95. VACEK Mathias

96. TESFATSION Natnael

97. CATALDO Dario

Movistar Team

101.BARTA Will

102.ERVITI Imanol

103.ROJAS José Joaquín

104.KANTER Max

105.LAZKANO Oier

106.GARCÍA CORTINA Iván

107.SERRANO Gonzalo

Team Jayco AlUla

111.HAMILTON Lucas

112.HARPER Chris

113.MATTHEWS Michael

114.ENGELHARDT Felix

115.CRADDOCK Lawson

116.MAAS Jan

117.SOBRERO Matteo

UAE Team Emirates

121.FORMOLO Davide

122.MOLANO Juan Sebastián

123.MAJKA Rafał

124.HIRSCHI Marc

125.BAX Sjoerd

126.LAENGEN Vegard Stake

127.CHRISTEN Jan

Bingoal WB

131.DE TIER Floris

132.GUERIN Alexis

133.TEUGELS Lennert

134.VAN DER BEKEN Aaron

135.PEYSKENS Dimitri

136.TIZZA Marco

137.MATTHYS Louka

Team Corratec – Selle Italia

141.VACEK Karel

142.QUARTERMAN Charlie

143.AMELLA Matteo

145.DEBONS Antoine

146.DARBELLAY Valentin

147.PONOMAR Andrii

EOLO-Kometa

151.RIVI Samuele

152.FANCELLU Alessandro

153.GAVAZZI Francesco

154.SEVILLA Diego Pablo

155.ALBANESE Vincenzo

156.MUÑOZ Francisco

157.BAIS Mattia

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè

161.TONELLI Alessandro

162.MARCELLUSI Martin

163.PINARELLO Alessandro

164.FIORELLI Filippo

165.MAGLI Filippo

166.MULUBRHAN Henok

167.COLNAGHI Luca

Israel – Premier Tech

171.SCHULTZ Nick

172.WÜRTZ SCHMIDT Mads

173.HOULE Hugo

174.STRONG Corbin

175.FRIGO Marco

176.NEILANDS Krists

177.HOLLENSTEIN Reto

Lotto Dstny

181.DE GENDT Thomas

182.MONIQUET Sylvain

183.GUARNIERI Jacopo

184.PAASSCHENS Mathijs

185.ADAMIETZ Johannes

186.SEPÚLVEDA Eduardo

187.VANHOUCKE Harm

Q36.5 Pro Cycling Team

191.ABREHA Negasi Haylu

192.BRAMBILLA Gianluca

193.CALZONI Walter

194.CAMPRUBI Marcel

195.DONOVAN Mark

196.FEDELI Alessandro

TotalEnergies

201.FERRON Valentin

202.VUILLERMOZ Alexis

203.CABOT Jérémy

204.OURSELIN Paul

205.SOUPE Geoffrey

206.VERCHER Mattéo

207.CIALONE Alessio

Beltrami TSA – Tre Colli

211.PIRAS Andrea

212.PESENTI Thomas

213.FREDDI Matteo

214.BIANCALANI Andrea

215.ROSSI Nicola

216.RAIMONDI Alex

217.TAGLIAVINI Giacomo

Biesse – Carrera

221.CIUCCARELLI Riccardo

222.BELLERI Michael

223.MOTTA Alessandro

224.D’AMATO Andrea

225.ARRIGHETTI Nicolò

226.OLIOSI Marco

227.BELLETTA Pierelis

GW Shimano-Sidermec

231.OSORIO Alejandro

232.TAGLIANI Filippo

233.UMBA Santiago

234.BISOLTI Alessandro

235.GUATIBONZA Jonathan

236.MANCIPE Andrés Liber

237.RUIZ ACUÑA Jeferson Armando

Foto: LaPresse