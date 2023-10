Coppa Bernocchi 2023, Wout van Aert: “Felice di chiudere la mia stagione in Italia, dedico la vittoria a chi crede in me”

Dopo la delusione degli Europei in Olanda torna in gara Wout van Aert e va subito a riscattarsi con una bellissima vittoria alla Coppa Bernocchi. In terra italiana il belga domina allo sprint dopo l’eccellente lavoro arrivato da parte della sua Jumbo-Visma.

Le sue parole all’arrivo: “La sensazione quando vinci è meravigliosa. Abbiamo preso l’iniziativa fin dall’inizio. I miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro, quindi dovevo assicurarmi di portare a termine il buon lavoro della squadra. Ho iniziato presto il mio sprint e sono andato verso il traguardo. Alla fine sono stato il più forte”.

Aggiunge: “Questa vittoria è per le persone che continuano a credere in me e che lavorano giorno e notte per ottenere il meglio da me. Questa stagione non è delle migliori della mia carriera per quanto riguarda il numero di vittorie, ma non ho sentimenti negativi al riguardo. È incredibilmente soddisfacente premiare il lavoro della squadra con una vittoria. È la sensazione più soddisfacente che ci sia”.

E in chiusura: “Sono felice di concludere la mia stagione questa settimana in Italia con buone sensazioni”.

Foto: Valerio Origo