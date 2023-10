Coppa Bernocchi 2023, Stefano Oldani: “Non ho rimpianti, ho dato tutto”

Era la corsa di casa ed ovviamente ci teneva a far bene. Si è mosso tatticamente nel modo perfetto Stefano Oldani alla Coppa Bernocchi 2023, ma poi non è riuscito a tenere il passo dei migliori, accontentandosi della tredicesima piazza finale, lontano dal vincitore Wout van Aert.

Le sue parole a Spaziociclismo: “Sapevamo che sarebbe stata sempre più dura, giro dopo giro, salita dopo salita. Ho fatto del mio meglio per stare con i primi, mi sono distrutto in cima per restare con loro e poi sono andati ancora fortissimo, troppo per me”.

E aggiunge: “Alla fine il lattato mi usciva dalle orecchie e non riuscivo più a seguire. Ho provato a recuperare per restare nel gruppo dietro”.

In ogni caso: “Non ho rimpianti. Ho dato tutto me stesso, ma erano semplicemente più forti”.

Foto: Lapresse