Coppa Bernocchi 2023, Vincenzo Albanese: “Emozionato di essere sul podio con van Aert”

Una gara strepitosa, è mancata la ciliegina sulla torta, ma oggi molto probabilmente con un Wout van Aert così in forma non ce n’era per nessuno. Vincenzo Albanese conquista una bellissima seconda piazza alla Coppa Bernocchi mettendo in mostra al meglio la sua condizione e la sua maglia Eolo-Kometa.

Le sue parole sui canali della squadra: “Sono contento, e sono anche un po’ emozionato ad essere salito sul podio di fianco a un fenomeno come Van Aert: arrivare secondo dopo di lui è quasi come vincere”.

Sulla gara: “Oggi la corsa è stata dura, anche più dura di come me l’aspettassi ma la gamba ha girato bene. Nel gruppetto ero l’unico a non avere compagni di squadra quindi sono stato un po’ a ruota e ho provato a dare tutto nella volata. Credo che più di così non potessi fare”.

Guardando avanti: “Io sto ripetendo che il mio obiettivo è quello di regalare alla EOLO KOMETA una vittoria per ringraziare la squadra di questi tre anni meravigliosi. Mancano poche corse, ma io ci proverò sempre”.

