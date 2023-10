Continua la crisi di Holger Rune: viene demolito da Nakashima a Shanghai, ma incassa il premio per la presenza

I problemi alla schiena continuano a rendere difficile la stagione 2023 del danese Holger Rune, il quale esce di scena in malo modo nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, battuto dallo statunitense Brandon Nakashima, vittorioso per 6-0 6-2 in un’ora e sette minuti.

Ancora lontano dalla miglior forma, il danese, che era il numero 3 del seeding, probabilmente ha partecipato al Rolex Shanghai Masters in quanto questo è un torneo obbligatorio e la mancata partecipazione avrebbe comportato uno zero nel ranking ATP.

Giocando comunque il match odierno, nonostante la netta sconfitta, invece, Rune si è assicurato non soltanto i 10 punti per la partecipazione, ma anche l’assegno di 30855 dollari statunitensi, ovvero circa 29238 euro, per la sconfitta al secondo turno.

Il danese, infatti, aveva ricevuto un bye al primo turno, ed il regolamento ATP prevede che in questo caso il giocatore riceva il premio in denaro riservato ai tennisti sconfitti al secondo turno, ma soltanto i punti assegnati agli atleti eliminato al primo turno.

Holger Rune, al momento, occupa ancora l’ottava posizione della Race to Turin, che determinerà gli otto tennisti che parteciperanno alle ATP Finals, risultando virtualmente l’ultimo dei qualificati, ma il danese nell’aggiornamento live della graduatoria, al momento ha 270 punti di margine sullo statunitense Taylor Fritz, nono.

