Consigli Fantacalcio (partite 27-30 ottobre): chi schierare, chi escludere, possibili gol e bonus

Cari amici Fantallenatori, si torna di nuovo in campo! Dopo la tre-giorni dedicata alle coppe europee, si torna in azione con la decima giornata della Serie A 2023-2024 e, di conseguenza, anche con il Fantacalcio. Si annuncia un turno quanto mai importante sotto molti punti di vista. Assenze, giocatori fondamentali e quelli da evitare. Andiamo a conoscere chi schierare e chi lasciare in panchina.

PORTIERI

I portieri che potrebbero vivere un turno tranquillo sono Szczesny (reduce da 4 clean sheets) contro il Verona, quindi Martinez in Genoa-Salernitana e Di Gregorio in Monza-Udinese. Viste le sfide tra Inter e Roma, Napoli e Milan e Lazio e Fiorentina, questi portieri sarebbero da evitare. Chi li rischia, però, potrebbe trovarsi un ottimo voto in caso di porta inviolata. Da evitare, anche, Berisha in Empoli-Atalanta e Consigli in Sassuolo-Bologna.

DIFENSORI

Viste le partite tra Inter-Roma, Napoli-Milan e Lazio-Fiorentina, i reparti arretrati di queste squadre sono a forte rischio tra malus e brutti voti. Meglio andare sul sicuro con il blocco del Genoa con la Salernitana, oppure di Empoli e Atalanta. Ok anche difesa del Monza e della Juventus. Meglio non rischiare i difensori di Lecce-Torino e dell’Udinese.

CENTROCAMPISTI

Una delle domande più importanti sarà: Koopmeiners tornerà disponibile contro l’Empoli? Nel caso posto da titolare inamovibile. I big match di questo turno, invece, vedranno i centrocampisti protagonisti, per cui prendere a piene mani dalle sfide tra Inter e Roma, Napoli e Milan e Lazio e Fiorentina. Da non dimenticare anche Malinovskyi e Gudmundsson in Genoa-Salernitana e Pessina contro l’Udinese. Meglio evitare i blocchi di Lecce, Torino, Udinese e Sassuolo.

ATTACCANTI

Stesso discorso per i big match anche per l’attacco. Irrinunciabili i vari Lautaro Martinez, Lukaku, Immobile, Nico Gonzalez e Leao. Si annuncia un turno con pochi guizzi per Empoli, Verona, Udinese e Salernitana, mentre potrebbe essere la giornata giusta per puntare su Dia contro il Genoa, Laurientè e Zirkzee in Sassuolo-Bologna, Soulè in casa del Cagliari e Colombo contro l’Udinese. Non ultimo, l’attacco della Juventus in casa contro il Verona con gli ovvi consigli per Vlahovic e Chiesa, senza dimenticare Kean e Milik.

