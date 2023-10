Conegliano-Milano, orario Supercoppa Italiana volley femminile: dove vederla in tv, programma in chiaro

Conegliano e Milano si affronteranno sabato 28 ottobre (ore 17.30) nel match che metterà in palio la Supercoppa Italiana 2023 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo al Modigliani Forum di Livorno, dove le due squadre si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il primo trofeo della stagione. Nuovo capitolo di quella che è ormai diventata la nuova classica della pallavolo tricolore, visto che queste due compagine si sono già sfidate a lungo nella passata annata agonistica tra Finale Scudetto e Finale di Coppa Italia (entrambe vinte dalla corazzata veneta).

Le Pantere sono ormai le padrone indiscusse di questa manifestazione, visto che sono reduci da cinque trionfi consecutivi e andranno a caccia del settimo sigillo della propria storia. Le lombarde non hanno invece mai avuto la possibilità di scendere il campo per mettere le mani su questo trofeo e cercheranno il colpaccio al primo assalto. Riflettori puntati sull’atesissimo scontro diretto tra due dei migliori opposti al mondo: da una parte Isabelle Haak, dall’altra Paola Egonu (che ha recuperato dopo essere uscita per infortunio nel corso del tie-break di domenica sera contro Scandicci in Serie A1).

La Supercoppa Italiana 2023 di volley femminile sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su una rete generalista: sarà Rai 2 a ospitare la sfida tra Conegliano e Milano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, Supercoppa Italiana 2023 di volley femminile. Prevista anche la diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY FEMMINILE

Sabato 28 ottobre

Ore 17.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo