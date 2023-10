Conegliano-Milano oggi in tv: orario, programma, streaming, Supercoppa Italiana volley femminile 2023

Oggi sabato 28 ottobre (ore 17.30) si gioca Conegliano-Milano, match valido per la Supercoppa Italiana 2023 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo Modigliani Forum di Livorno dove verrà messo in palio il primo trofeo stagionale. Le due squadre che si sono date battaglia nelle due Finali della passata annata agonistica, quando la compagine veneta conquistò Scudetto e Coppa Italia, si troveranno nuovamente una di fronte all’altro in un confronto che dovrebbe essere particolarmente serrato ed equilibrato.

Conegliano insegue la sesta Supercoppa Italiana consecutiva (sarebbe la settima della propria storia), mentre Milano va a caccia del primo sigillo. Grande attesa per il confronto tra due dei migliori opposti al mondo: da una parte Isabelle Haak, dall’altra Paola Egonu (ex della partita). Conegliano potrà contare anche sulla regia di Joanna Wolosz e sulla qualità delle schiacciatrici Plummer e Robinson. Milano si affiderà al martello Myriam Sylla, alla palleggiatrice Alessia Orro e alla centrale Dana Rettke.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, Supercoppa Italiana 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO VOLLEY OGGI

Sabato 28 ottobre

Ore 17.30 Supercoppa Italiana volley femminile: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo