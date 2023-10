Come sta Matteo Berrettini? Fissata la data del rientro!

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Matteo Berrettini avrebbe ormai superato la distorsione che lo ha costretto al ritiro agli US Open e sarebbe ormai prossimo al rientro, che avverrebbe a metà ottobre, quando il circuito farà ritorno in Europa dopo la parentesi asiatica.

La Rosea afferma che Berrettini si sta allenando e che il rientro del romano avverrà sul duro indoor di Stoccolma, in Svezia, che ospiterà i Nordic Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in programma da lunedì 16 a domenica 22 ottobre.

Sebbene l’obiettivo di Matteo Berrettini sia centrato sulle Finali di Coppa Davis, in programma dal 21 al 26 novembre a Malaga, l’azzurro dopo il torneo svedese potrebbe giocare l’ATP 500 previsto dal 23 al 29 ottobre a Vienna per poi proiettarsi, probabilmente, sul Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Qualora l’azzurro dovesse saltare uno di questi appuntamenti, potrebbe poi comunque sfruttare uno dei tornei in calendario nella settimana che precede le ATP Finals, ovvero i 250 di Metz e Tel Aviv, per affinare la condizione in vista del rientro in azzurro.

