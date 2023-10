Come ci si qualifica agli Europei 2024? Il regolamento e come si stacca il pass, tra piazzamenti nel girone e playoff

Sta per iniziare il periodo delle partite con le Nazionali di calcio maggiori coinvolte in quelle che saranno le gare valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Ci troviamo oramai nella fase più calda della manifestazione: ci si appresta a giocare le ultime gare e le classifiche dei vari gironi stanno per essere ufficialmente definite. Tra pochissimo tempo scopriremo dunque, le prime venti formazioni in grado di staccare il pass per la competizione continentale che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio del 2024.

Ma come ci si qualifica a Euro 2024? Cerchiamo immediatamente di dare una risposta esaustiva a questo quesito. 53 squadre stanno prendendo parte alle qualificazioni. Esclusa la Germania, Paese ospitante, le Selezioni sono distribuite in dieci differenti gironi. Sette di questi gruppi, sono composti da cinque squadre, i restanti tre da sei invece. Le prime e le seconde di ogni singolo raggruppamento, staccheranno il pass per la manifestazione. E le altre tre come si determineranno? Sarà necessario passare dai playoff.

A marzo del 2024 dodici Nazionali, saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/23: da regolamento dovrebbero partecipare agli spareggi le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C (l’Italia in caso di mancato 1° o 2° posto avrebbe questa chance dunque). Se le prime classificate di ogni girone dovessero essere già qualificate alla fase finale, allora sarebbero sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro Lega. Le semifinali nel corso degli spareggi saranno sei mentre le finali tre. Adesso dunque, non resta che attendere: presto scopriremo tutte le compagini qualificate a Euro 2024.

