Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Medvedev a Shanghai: fuori anche Rune e Zverev

Ribaltone, l’ennesimo a Shanghai. Daniil Medvedev, seconda testa di serie del Masters1000 sul cemento cinese, è uscito sconfitto al terzo turno per mano di Sebastian Korda, numero 26 delle classifiche mondiali: un 7-6 6-2 in un’ora e mezza che evince come il russo non abbia recuperato fino in fondo dalle fatiche di Pechino, dove è uscito sconfitto per mano di Jannik Sinner in finale.

E proprio lo stesso Sinner ora può guardare con ottimismo al suo tabellone, poiché il suo nome è inserito proprio nella parte bassa, quella che era presidiata proprio da Medvedev. Dando una rapida occhiata, si nota come in quel settore sia proprio l’altoatesino il giocatore più in alto in classifica, dall’alto della sua testa di serie numero 6 ed il quarto posto in classifica, seguito da Casper Ruud.

Ma prima di fare voli pindarici, c’è da pensare una partita alla volta. Si comincia nel primo pomeriggio italiano con Sebastian Baez; l’argentino, numero 25 del seeding, ha debuttato agilmente con l’australiano Dane Sweeny. Negli eventuali ottavi ci sarebbe poi un potenziale grattacapo: uno tra Ben Shelton, ancora sulle ali dell’entusiasmo dopo il raggiungimento delle semifinali agli US Open, e Roman Safiullin, che si è già preso due taglie pesanti a Shanghai come Andy Murray ed Alexander Zverev.

Ai quarti sarebbe il turno di uno tra Sebastian Korda, già agli ottavi, ed il vincitore del match tra Marton Fucsovics e Francisco Cerundolo; argentino favorito con l’ungherese, che se però becca la giornata giusta può risultare parecchio fastidioso. In semifinale ci sarebbe come detto Ruud, con Hubert Hurkacz che appare come possibile rivale, ma attenzione alle sorprese, una potrebbe uscire nel match tra Brandon Nakashima ed il padrone di casa Zhang Zhizhen. Ma prima di pensare al futuro c’è da battere Baez: vincere una partita nel tennis non appare mai scontato, e le fatiche di Pechino possono farsi sentire. Medvedev insegna, come anche lo stesso torneo cinese, che sta regalando parecchi risultati inaspettati.

ATP SHANGHAI 2023, IL POSSIBILE TABELLONE DI SINNER

Terzo turno – Sebastian Baez

Quarto turno – Ben Shelton/Roman Safiullin

Quarti di finale – Sebastian Korda/Marton Fucsovics/Francisco Cerundolo

Semifinale – Casper Ruud/Hubert Hurkacz

Foto: LaPresse