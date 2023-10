Come cambia il tabellone di Sinner a Shanghai con l’eliminazione di Zverev: pericolo russo

Cambia immediatamente lo scenario di tabellone per Jannik Sinner nell’ATP Masters1000 di Shanghai 2023. L’azzurro, dopo aver trionfato a Pechino, debutterà domani contro l’americano Marcos Giron. “Un avversario da non sottovalutare, i primi turni sono sempre difficili“, ha spiegato il classe 2001 in conferenza stampa.

Peraltro è già definito l’eventuale rivale in caso di accesso ai sedicesimi di finale (ricordiamo che Sinner, in virtù dello status di sesta testa di serie, ha usufruito di un ‘bye’ al primo turno): si tratterebbe dell’argentino Sebastian Baez, n.29 del ranking che in giornata si è imposto per 6-2, 6-4 sull’australiano Dane Sweeny.

Sulla carta Sinner sarebbe stato in rotta di collisione con il tedesco Alexander Zverev in vista degli ottavi di finale. Il teutonico, tuttavia, è stato immediatamente eliminato da Roman Safiullin con un secco 6-3, 6-1 in appena un’ora e 16 minuti. Il russo va considerato come uno dei giocatori più in forma del circuito ed è reduce dalla Finale nell’ATP di Chengdu, dove si arrese proprio a Zverev in tre set.

Dunque Sinner potrebbe ritrovarsi davanti Safiullin in un eventuale ottavo di finale: i due si erano già fronteggiati nel luglio scorso a Wimbledon, quando ai quarti di finale la spuntò l’italiano per 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. Attenzione, il russo dovrà fare prima i conti ai sedicesimi contro il bombardiere americano Ben Shelton, quest’ultimo sinora mai affrontato in carriera dal portacolori del Bel Paese.

Ai quarti di finale si potrebbe riproporre una succulenta rivincita del recentissimo atto conclusivo di Pechino tra Sinner ed il russo Daniil Medvedev. Si tratterebbe di una sorta di semifinale anticipata, considerando che il danese Holger Rune, in crisi prolungata, è già stato eliminato, dunque potrebbe anche spuntare un nome a sorpresa in grado di approdare tra i migliori 4 della competizione.

Ad ogni modo, per Jannik Sinner il torneo di Shanghai sarà fondamentale per testare gli eventuali progressi fisici compiuti nelle ultime settimane. Se riuscirà ad esprimere il medesimo livello di tennis offerto a Pechino, senza pagare dazio alla stanchezza o ad acciacchi di varia natura, allora sarà ulteriormente entrato in una nuova dimensione.

Foto: Lapresse