A che ora Sonego-Tiafoe a Shanghai e dove vederla in tv: programma, canale, streaming

Sono tre gli italiani che scenderanno in campo domani nel Masters 1000 di Shanghai e che cercheranno di conquistare un posto negli ottavi di finale. Oltre a Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, scenderà in campo anche Lorenzo Sonego, che affronterà l’americano Frances Tiafoe.

Una sfida sicuramente affascinante per il tennista piemontese, che è anche in vantaggio negli scontri diretti con due vittorie in tre sfide finora giocate. Sonego, infatti, ha battuto l’americano in Coppa Davis lo scorso anno e poi si è ripetuto nuovamente a Miami, vincendo sempre in due set.

Se Tiafoe ha sfruttato un bye al primo turno, essendo la decima testa di serie, Sonego ha battuto al primo turno l’australiano Sekulic in due set con il punteggio di 6-3 6-2.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Lorenzo Sonego-Frances Tiafoe, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-TIAFOE ATP SHANGHAI 2023

Sabato 7 Ottobre 2023 – Show Court 3

2° Match: Lorenzo Sonego-Frances Tiafoe

In precedenza dalle 06.30

Tommy Paul – Sebastian Ofner

PROGRAMMA SONEGO-TIAFOE ATP SHANGHAI 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Tennis TV.

Foto: LaPresse