Come cambia il tabellone a Parigi-Bercy con l’eliminazione di Alcaraz e chi può approfittarne

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy regala una grossa sorpresa nella seconda giornata di partite: Carlos Alcaraz è stato eliminato dal russo Roman Safiullin. Il numero 2 al mondo è crollato in due set contro il numero 45 del ranking ATP. Il tennista spagnolo si è inchinato con il punteggio di 6-3, 6-4 e ha dovuto salutare il torneo sul cemento transalpino soltanto al secondo turno. L’eliminazione di uno dei favoriti della vigilia cambia decisamente il tabellone e la parte bassa perde uno dei più seri pretendenti alle fasi nobili della kermesse.

Il primo a poterne approfittare è il russo Karen Khachanov, che agli ottavi di finale sarà chiamato al derby con Safiullin e non più a dover superare l’ostacolo Alcaraz. Il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev sono forse quelli che sorridono di più in questo momento: l’ellenico e il teutonico potrebbero incrociarsi agli ottavi (dovranno però prima regolare rispettivamente il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Ugo Humbert), con in palio il quarto di finale proprio contro Khachanov o Safiullin. Il russo Daniil Medvedev è il grande favorito per arrivare in semifinale e non incrocerà appunto Alcaraz, ma eventualmente Tsitsipas o Zverev (salvo grandi sorprese).

Sulla carta sono compiti più alla portata per il numero 3 al mondo, ammesso che arrivi a quel punto visto che sul suo cammino si troverà il bulgaro Grigor Dimitrov, poi eventualmente il vincente di Bublik-Jarry e poi il norvegese Casper Ruud o il polacco Hubert Hurkacz (favoriti contro Cerundolo e Bautista). Jannik Sinner è dall’altra parte del tabellone insieme al russo Andrey Rublev (possibile incrocio ai quarti), al serbo Novak Djokovic e al danese Holger Rune.

TABELLONE MASTERS 1000 PARIGI-BERCY DOPO ELIMINAZIONE ALCARAZ

Djokovic vs Etcheverry

Griekspoor (già agli ottavi)

Altmaier (già agli ottavi)

Thiem vs Rune

Sinner vs McDonald

Lajovic vs de Minaur

Paul vs van de Zandschulp

Nishioka vs Rublev

Ruud vs Cerundolo

Bautista vs Hurkacz

Bublik vs Jarry

Dimitrov vs Medvedev

Tsitsipas vs Auger-Aliassime

Humbert vs Zverev

Khachanov vs Safiullin (ottavo di finale)

Foto: Lapresse