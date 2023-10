Ciclismo, Tom Pidcock: “Per il 2024 Tour de France e Olimpiadi in mountain bike nel giro di otto giorni”

Quest’anno in un paio di tappe ha dimostrato davvero di essere pronto per giocarsi almeno la top-10 in classifica generale. Tredicesimo al Tour de France, Tom Pidcock vuole continuare a crescere e per la prossima stagione il britannico ha già scelto due obiettivi fondamentali, che non saranno assolutamente facili, visto che sono molto ravvicinati.

Le sue parole nel corso della trasmissione Just Ride riguardano soprattutto la mountain bike, con la prova a Cinque Cerchi: “Voglio andare a difendere il mio titolo a Parigi, ma dovrò anche raccogliere più punti possibile nelle gare di Mtb in calendario. Però, devo anche bilanciare la cosa con le aspettative di Ineos e con quello che vorranno che io faccia. Dovrò quindi essere al Tour e fare del mio meglio lì, anche se ci saranno solo 8 giorni fra la fine della corsa francese e le Olimpiadi”.

Non sarà dunque un’impresa da nulla: poco più di una settimana tra la conclusione della Grande Boucle e la prova di cross country ai Giochi dove dovrà difendere l’oro di Tokyo, per fortuna senza considerare spostamenti.

Sul percorso olimpico: “Non mi ha impressionato granché. Hanno messo un po’ di sterrato su una collina, ma avrebbero potuto disegnare un percorso più divertente, magari mettendo qualche ostacolo in più e sfruttando meglio le pendenze. Ma penso che abbiano paura che possa piovere”.

