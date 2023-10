Ciclismo, Remco Evenepoel sulla fusione Soudal-Jumbo: “Atmosfera strana e confusa”

Il 2023 del ciclismo sta per volgere al termine, con “Il Lombardia” che segnerà come sempre la fine della stagione. La grande classica d’autunno vedrà al via quasi tutti i migliori del mondo e tra questi c’è anche Remco Evenepoel, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

La notizia di una sempre più imminente fusione tra la Jumbo Visma e la Soudal Quickstep può riscrivere completamente il ciclismo mondiale. Non è mai accaduto che due delle squadre più forti del mondo si unissero, con il futuro di tanti ciclisti in bilico e senza certezze. Ci sarà davvero una squadra con insieme Vingegaard, Van Aert ed Evenepoel?

Lo stesso Evenepoel ha parlato in un’intervista esclusiva a Het Laastse Nieuws: “Una situazione poco piacevole. Non sappiamo niente. So solo quello che voi scrivete. Per il momento ci sono solo punti interrogativi per tutti. Quello che possiamo fare è attendere e sperare che ci possa essere un lieto fine. L’atmosfera è un po’ strana e confusa”.

Sul futuro del campione del mondo 2022 ci potrebbe essere una strada che porta alla Ineos, molto attenta alle vicende del campione belga. L’addio di Primoz Roglic alla Jumbo (biennale con la Bora), però, potrebbe portare la nuova squadra a trattenere il belga, creano una super coppia per le corse a tappe con Vingegaard (c’è anche Sepp Kuss) e anche per le classiche con Wout Van Aert.

