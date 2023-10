Ciclismo, la UAE Emirates ingaggia un nuovo talento messicano

Colpo di mercato della UAE Emirates: la squadra emiratina ha acquistato il messicano Isaac Del Toro. Il classe 2003, che in questa stagione ha corso a livello Under 23 con l’A.R Monex Pro Cycling Team (una squadra specializzata nello sviluppo dei giovani talenti messicani), entrerà a far parte della nuova squadra (e più in generale del mondo professionistico) nel 2024 con un contratto triennale.

Isaac Del Toro è un giovane molto promettente. Il messicano ha recentemente vinto tutte le quattro classifiche individuali al Tour de l’Avenir, ma si era messo in mostra anche poco prima al Giro della Valle d’Aosta, dove ha chiuso al terzo posto in classifica generale.

“Sono davvero molto orgoglioso di essere accolto come parte di questa grande famiglia che è la UAE Emirates”, ha dichiarato il 19enne messicano attraverso i canali della sua nuova squadra.

Foto: LaPresse