Chi sono i giocatori dell’Italia Under 21 che promettono di più? I convocati in Nazionale, tra vecchie conoscenze e nuovi potenziali talenti

L’Italia Under 21 si prepara per un importante match valevole per le Qualificazioni ai prossimi Campionati Europei 2025 di categoria che si disputeranno in Slovacchia. Dopo i primi due impegni (4 punti nelle trasferte in Lettonia e Turchia), gli Azzurrini saranno in campo contro la Norvegia (giovedì 12 ottobre ore 17.45 a Bolzano) che, attualmente, veleggia in prima posizione nel Gruppo 1 a braccetto con l’Irlanda.

Il commissario Carmine Nunziata ha convocato 26 giocatori per l’occasione. Ma, quali sono i più interessanti e “futuribili” del gruppo? Iniziando dalla porta, non possiamo non citare Sebastiano Desplanches classe 2003 del Milan ed attualmente in prestito al Palermo. In difesa sono diversi i giocatori che giocano già in pianta stabile in Serie A. Tra questi Riccardo Calafiori (classe 2002) che si sta ritagliando minuti importanti nel Bologna di mister Thiago Motta, quindi Diego Coppola del Verona, senza dimenticare i “senatori” Lorenzo Pirola della Salernitana e Matteo Ruggeri dell’Atalanta. Attenzione, invece, a Michael Kayode, terzino destro classe 2004 della Fiorentina che sta davvero impressionando in questa sua prima annata agli ordini di mister Vincenzo Italiano.

A centrocampo i nomi interessanti non mancano. Su tutti Cher Ndour del PSG e Tommaso Baldanzi dell’Empoli, due elementi che hanno di fronte una carriera di altissimo profilo. Non sarà da meno Fabio Miretti della Juventus e, ovviamente, anche Cesare Casadei del Chelsea (ora in prestito al Leicester). Tra i giocatori già in pianta stabile in Serie A non vanno dimenticati Edoardo Bove della Roma e Jacopo Fazzini dell’Empoli.

In attacco, invece, l’Italia prosegue nelle sue difficoltà a livello numerico. L’attaccante più “in vista” del momento è Lorenzo Colombo del Milan (in prestito al Monza), quindi tra giocatori che militano in Serie B come Francesco Pio Esposito dello Spezia e Marco Nasti del Bari, si sta segnalando Gaetano Pio Oristanio del Cagliari.

I CONVOCATI DELL’UNDER 21

PORTIERI— Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio).

DIFENSORI— Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen).

CENTROCAMPISTI— Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari).

ATTACCANTI— Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).

Foto: LaPresse