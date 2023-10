Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 7 ottobre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

La Serie A anche quest’oggi, sabato 7 ottobre, è pronta a tornare in scena con l’ottavo turno. La massima serie italiana riserverà sorprese anche in data odierna con tre avvincenti gare, almeno sulla carta. Dopo questo turno ci sarà la sosta per favorire le partite delle varie Nazionali e dunque le venti formazioni vorranno dare il massimo prima del periodo di pausa. E soffermandoci sulle gare odierne, partiamo innanzitutto dal match delle 15.00: quello che vedrà coinvolte l’Inter e il Bologna.

Gli uomini di Simone Inzaghi, all’interno di San Siro, tenteranno di ripetersi dopo il successo a Salerno (0-4) e quello in Champions League e sempre in casa contro il Benfica (1-0). Ma superare i felsinei del tecnico Thiago Motta non sarà semplice. Alle 18.00 invece, si preannuncia un derby rovente quello tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Torino di Ivan Juric. All’Allianz Stadium i bianconeri vorranno imporsi sui granata: occhio alla partita.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Alle 20.45 infine, a chiudere questo sabato ricco di match, troveremo Genoa-Milan. I liguri, dopo i quattro gol rifilati alla Roma e il pareggio per 2-2 nell’ultimo turno contro l’Udinese, dovranno superare l’ostacolo rossonero. Stefano Pioli e i suoi però, non vorranno rallentare il proprio ritmo e vorranno rimanere al primo posto attualmente condiviso con l’Inter. Ma ecco di seguito il calendario e il programma delle partite di oggi valide per l’ottavo turno della Serie A 2023/2024.

CALENDARIO SERIE A (7 OTTOBRE)

Sabato 7 ottobre

Ore 15.00 – Inter-Bologna- 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Juventus-Torino – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Genoa-Milan – 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SERIE A 7 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Inter-Bologna:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Juventus-Torino:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Genoa-Milan:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse