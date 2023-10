Calendario Roma-Slavia Praga, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Non sono UEFA Champions League. Nel corso di questa settimana e dopo un lunghissimo stop, torneranno le Coppe Europee. Le attesissime competizioni continentali torneranno ad allietare le sere infrasettimanali e, oltre all’ex Coppa dei Campioni, non mancheranno Europa e Conference League. Ma concentriamoci maggiormente proprio sulla seconda manifestazione europea.

A scendere in campo infatti, tra le tante sfide e squadre, ci sarà anche la Roma di José Mourinho. L’undici del mister portoghese, giovedì 26 ottobre, sarà impegnato contro lo Slavia Praga all’Olimpico. I giallorossi dovranno quindi superare i cechi e non sarà semplice. Nelle prime due uscite stagionali in Europa League, Lukaku e compagni hanno inanellato due successi: contro Sheriff Tiraspol e contro il Servette.

Anche lo Slavia Praga però, ha ottenuto due successi: battuti proprio il Servette (0-2) e lo Sheriff (6-0). Insomma a partire dalle 21.00 si prevede uno stadio infuocato: vedremo chi riuscirà a trionfare e, magari, a salire in vetta nel Gruppo G.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Slavia Praga, match valido per la 3a giornata della UEFA Europa League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). La diretta streaming invece, avverrà su NOW, Sky Go e DAZN.

